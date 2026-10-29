Власти РФ предлагают отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли

Правительство РФ намерено отказаться от взимания таможенного сбора с товаров интернет-торговли, чтобы не допустить его одновременной уплаты с НДС. Соответствующую поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта о корректировках Налогового кодекса, входящего в бюджетный пакет.