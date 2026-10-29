Власти РФ предлагают отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
Правительство РФ намерено отказаться от взимания таможенного сбора с товаров интернет-торговли, чтобы не допустить его одновременной уплаты с НДС. Соответствующую поправку планируется внести ко второму чтению законопроекта о корректировках Налогового кодекса, входящего в бюджетный пакет.
Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, действовать одновременно два платежа для таких товаров не должны.
Ранее власти предлагали установить таможенный сбор в размере 100 руб. за каждую посылку с товарами для личного пользования стоимостью до €200, которые доставляются из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Эта мера рассматривалась в рамках усилий по созданию равных условий конкуренции и легализации экономики. Теперь правительство намерено скорректировать инициативу, исключив взимание сбора с товаров интернет-торговли.