Дональд Трамп приглашает в свой кабинет

Избранный президент США Дональд Трамп почти закончил с подбором членов своего кабинета. Но есть риск, что не все его номинанты получат одобрение Сената. Согласование предполагаемых глав Пентагона, Минюста, Минздрава и Нацразведки может увязнуть в верхней палате Конгресса из-за противоречивости биографий кандидатов. В команде Дональда Трампа уже обсуждают идею утверждения этих кандидатур, минуя Сенат — Конституция допускает такой вариант в период парламентских каникул. Однако этот путь может спровоцировать конфликт исполнительной и законодательной ветвей власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

После состоявшихся 5 ноября выборов Дональд Трамп уже объявил о десятках назначений и выдвижений кандидатур, в том числе на 25 должностей уровня кабинета министров. Между тем не все из этих людей, вероятно, в итоге получат посты. Ряд кандидатур уже спровоцировал ожесточенные споры в Конгрессе. Самые бурные дискуссии разворачивались вокруг республиканца Мэтта Гетца, выдвинутого на пост генпрокурора (он же — глава Минюста).

Некоторые сенаторы-республиканцы в частном порядке стали сомневаться в целесообразности такого назначения из-за проходившего в Конгрессе расследования предполагаемой связи политика с несовершеннолетней. Это расследование было прекращено после того, как Мэтт Гетц заявил об отказе от кресла в Палате представителей. Тогда республиканец еще надеялся получить пост генпрокурора. Но затем он понял, что на поддержку верхней палаты рассчитывать не стоит. Агентство AP со ссылкой на уходящего из Сената республиканца Майка Брауна сообщало: против утверждения Мэтта Гетца выступали от четырех до шести его коллег. Учитывая, что демократы проголосовали бы против, а у республиканцев в новом Сенате 53 кресла из 100, кандидатура была непроходной.

В итоге господин Гетц отказался от предложения господина Трампа.

И это дало четкий сигнал, что сенаторы-республиканцы не собираются потакать всем пожеланиям 47-го президента США.

Но на кандидатуре Мэтта Гетца проблемы команды Дональда Трампа вряд ли закончатся. Его переходная администрация до сих пор не подписала необходимые соглашения, которые позволяют ФБР начать проверки кадровых решений избранного президента. The Hill сообщает, что советники избранного президента предлагают забрать у ФБР обязанность по проведению таких проверок и передать частным расследователям. И это вызывает недовольство как у демократов, так и у республиканцев, утверждающих: агенты ФБР располагают информацией, к которой частные детективы просто не могут быть допущены.

Довольно туманны, например, перспективы экс-конгрессвумен Тулси Габбард, выдвинутой на должность директора Нацразведки. Сенатор от Демпартии Тэмми Дакворт заявила CNN, что госпожа Габбард, возможно, не пройдет проверку из-за своих противоречивых контактов (например, с президентом Сирии Башаром Асадом) и обвинений в симпатиях к России.

Также спорными для сенаторов являются кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего и Пита Хегсета. Первого Дональд Трамп хочет видеть министром здравоохранения и социальных служб, второго — главой Пентагона. Роберт Кеннеди вызывает сомнения из-за многолетней деятельности и заявлений против вакцинации, а Пит Хегсет — из-за того, что засветился в скандале сексуального характера.

Не все гладко и с новой кандидатурой на пост генпрокурора. Пэм Бонди, бывший генеральный прокурор Флориды, была выбрана Дональдом Трампом на этот пост через несколько часов после выхода из игры первого кандидата Мэтта Гетца. Чиновники Министерства юстиции на условиях анонимности заявили журналистам, что считают госпожу Бонди более предпочтительным выбором. В то же время они видят в ней слишком активную и давнюю сторонницу Дональда Трампа, которая не раз защищала его в ходе различных процессов. В Минюсте опасаются, что госпожа Бонди начнет мстить врагам избранного президента за прежние судебные преследования.

К тому же у нее есть собственный противоречивый послужной список, утверждает MSNBC. По данным телеканала, он включает в себя, например, «использование своей должности для содействия продвижению и укреплению предвыборной лжи Трампа после его поражения в 2020 году». Также сенаторы обращают внимание на то, что госпожа Бонди была зарегистрирована лоббистом различных иностранных и корпоративных клиентов, включая правительство Катара.

На фоне такой неопределенности с судьбой ряда кандидатов в переходной администрации начали раздумывать над способами в любом случае утвердить эти кандидатуры.

Неназванный источник издания The Hill, который обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом, считает: можно принудительно продлить парламентские каникулы и отложить заседание нового Конгресса, а в это время утвердить номинации без участия законодателей. По его данным, такой вариант, предусмотренный статьей II конституции США, всерьез рассматривается в окружении избранного президента.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social сразу после выборов призывал сенаторов поддержать идею с более долгими каникулами. «Любой сенатор-республиканец, претендующий на желанную руководящую должность в Сенате США, должен согласиться на назначения на время каникул (в Сенате!), без чего мы не сможем своевременно утвердить кандидатуры людей. Иногда голосование может занять два года или больше. Именно это они (демократы.— “Ъ”) и сделали четыре года назад, и мы не можем допустить, чтобы это произошло снова».

Бывшие президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший часто использовали это право, сделав 139 и 171 назначение соответственно. Между тем ранее Верховный суд США подтвердил полномочия президента производить назначения на каникулах лишь при условии, что они длятся не менее десяти дней. Но Конгресс может полностью блокировать такие назначения с помощью формальных сессий — кратких заседаний, призванных разбить каникулы на части. «Такое толкование предоставило Конгрессу возможность предотвращать любые назначения на каникулах, что значительно ограничило возможность президента обойти процесс утверждения в Сенате»,— поясняют юристы компании Arnold & Partner. Более того, такие президентские назначения временны: их срок истекает в конце следующей сессии Конгресса, которая длится один год.

Екатерина Мур, Вашингтон