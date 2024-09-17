Республиканцы нашли, кому выгодно
Предотвращенная попытка покушения на Дональда Трампа дала его соратникам новые поводы для атак на демократов
Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом, который 15 сентября успешно избежал второго покушения. Хотя в Белом доме назвали диалог «сердечным», а экс-президент счел беседу «приятной», это не помешало господину Трампу и его соратникам вновь обрушиться с критикой на господина Байдена и кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис. Республиканцы сочли господина Байдена и госпожу Харрис главными виновниками чуть было не случившейся трагедии. Тем временем ФБР продолжает расследование инцидента, однако подозреваемому в покушении Райану Уэсли Рауту пока не смогли предъявить ничего, кроме незаконного хранения оружия.
Осмотр места происшествия сотрудниками ФБР
Фото: Marco Bello, Reuters
Попытка покушения на Дональда Трампа, предотвращенная агентами Секретной службы 15 сентября около личного гольф-поля экс-президента, остается едва ли не главной темой для дискуссий в американском обществе. Нынешний инцидент вызвал, пожалуй, даже большее напряжение, чем первое покушение на кандидата в президенты США от республиканцев (напомним, 13 июля в пенсильванском городе Батлере стрелок Томас Крукс ранил политика в ухо).
Особое внимание к случившемуся проявляет и президент Джо Байден, который успел осудить покушение и выразить облегчение в связи с тем, что Дональд Трамп жив и здоров. Кроме того, глава Белого дома поставил перед собой цель лично поговорить с предшественником и пусть и не с первого раза, но своего добился.
В первые часы после попытки покушения господину Байдену не удалось дозвониться до господина Трампа, однако затем телефонный разговор все-таки состоялся.
«Они провели сердечную беседу, и экс-президент Трамп выразил благодарность за звонок»,— заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс. Доволен остался и Дональд Трамп, который назвал состоявшийся разговор приятным и уточнил, что «речь шла об усилении Секретной службы».
Несмотря на позитивные оценки диалога, ни о каком единстве оппонентов перед общенациональной угрозой насилия речи не идет. Если после июльского покушения наступил короткий период, когда и республиканцы, и демократы принялись призывать к единству и снижению агрессивной риторики в адрес друг друга, то на этот раз Дональд Трамп и его соратники решили извлечь из инцидента максимальную политическую выгоду.
Пока ФБР занято расследованием обстоятельств случившегося, господин Трамп и республиканцы уже нашли виновников произошедшего.
По их мнению, именно Джо Байден и Камала Харрис виноваты в том, что Дональда Трампа второй раз за два месяца пытались убить.
«Он (подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Раут.— “Ъ”) внял риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Из-за их риторики в меня стреляют, в то время как я — тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну как изнутри, так и снаружи»,— заявил Дональд Трамп. Республиканец уверен, что «из-за риторики левых коммунистов», к которым он относит Джо Байдена и Камалу Харрис, «повсюду свистят пули, а дальше будет только хуже».
Подобные утверждения нашли отклик и у однопартийцев господина Трампа. Так, член Палаты представителей от Флориды Майк Уолтц отметил: когда от «левых, СМИ и должностных лиц» исходят призывы остановить Дональда Трампа «любыми средствами», не стоит удивляться покушениям.
С похожими заявлениями выступил и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По его словам, никто не идеален, а республиканцы также могут допускать ошибки, однако «большая разница между консерваторами и либералами заключается в том, что за последние пару месяцев никто не пытался убить Камалу Харрис, тогда как два человека пытались убить Дональда Трампа».
Советник господина Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер и вовсе обвинил Камалу Харрис и Демократическую партию в «подстрекательстве» к убийству республиканца, в чем его поддержал и другой помощник экс-президента Дэн Скавино.
Основная претензия республиканцев сводится к тому, что соратники Джо Байдена неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии» и заявляли о необходимости во что бы то ни стало его «остановить».
Правда, речь шла о том, что «остановить» экс-президента надо «в ноябре», то есть с помощью голосования на выборах. Но эта деталь республиканцев нисколько не смущала. К тому же и сам господин Трамп зачастую бывает не слишком мягок в своих высказываниях. Среди прочего бывший глава Белого дома неоднократно обещал «разобраться» со своими политическими оппонентами после победы на выборах, в которой он не сомневается.
Между тем если республиканцы в целом уже «разобрались» в обстоятельствах покушений на Дональда Трампа, то ФБР и другие правоохранительные органы тем же похвастаться не могут. По данным агентства Reuters, Райан Уэсли Раут мог пролежать в засаде у гольф-клуба Дональда Трампа около 12 часов, что следует из данных его мобильного телефона. Однако задержанному пока не смогли предъявить ничего, помимо обвинения из двух пунктов о незаконном хранении оружия.
Все дело в том, что, по словам исполняющего обязанности директора Секретной службы Рональда Роу-младшего, агенты начали стрелять по притаившемуся с оружием в кустах мужчине, как только его заметили. Открыть огонь по экс-президенту господин Раут не успел, как и не стал стрелять в охрану Дональда Трампа. Сам предполагаемый преступник, судя по всему, хранит молчание и в намерениях убить республиканца не признается.
Впрочем, и без обвинения в покушении господину Рауту может грозить солидный срок. На данный момент, как сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы, 58-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия, несмотря на предыдущую судимость за тяжкое преступление, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. За первое преступление ему может грозить 15 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. А за второе — пятилетний срок и еще один штраф в размере $250 тыс. 23 сентября должен состояться суд, на которым будет решаться вопрос дальнейшего содержания господина Раута под стражей. Предъявление же обвинений в суде может произойти 30 сентября.