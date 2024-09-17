Республиканцы нашли, кому выгодно

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим предшественником Дональдом Трампом, который 15 сентября успешно избежал второго покушения. Хотя в Белом доме назвали диалог «сердечным», а экс-президент счел беседу «приятной», это не помешало господину Трампу и его соратникам вновь обрушиться с критикой на господина Байдена и кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис. Республиканцы сочли господина Байдена и госпожу Харрис главными виновниками чуть было не случившейся трагедии. Тем временем ФБР продолжает расследование инцидента, однако подозреваемому в покушении Райану Уэсли Рауту пока не смогли предъявить ничего, кроме незаконного хранения оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осмотр места происшествия сотрудниками ФБР

Фото: Marco Bello, Reuters Осмотр места происшествия сотрудниками ФБР

Фото: Marco Bello, Reuters

Попытка покушения на Дональда Трампа, предотвращенная агентами Секретной службы 15 сентября около личного гольф-поля экс-президента, остается едва ли не главной темой для дискуссий в американском обществе. Нынешний инцидент вызвал, пожалуй, даже большее напряжение, чем первое покушение на кандидата в президенты США от республиканцев (напомним, 13 июля в пенсильванском городе Батлере стрелок Томас Крукс ранил политика в ухо).

Особое внимание к случившемуся проявляет и президент Джо Байден, который успел осудить покушение и выразить облегчение в связи с тем, что Дональд Трамп жив и здоров. Кроме того, глава Белого дома поставил перед собой цель лично поговорить с предшественником и пусть и не с первого раза, но своего добился.

В первые часы после попытки покушения господину Байдену не удалось дозвониться до господина Трампа, однако затем телефонный разговор все-таки состоялся.

«Они провели сердечную беседу, и экс-президент Трамп выразил благодарность за звонок»,— заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс. Доволен остался и Дональд Трамп, который назвал состоявшийся разговор приятным и уточнил, что «речь шла об усилении Секретной службы».

Несмотря на позитивные оценки диалога, ни о каком единстве оппонентов перед общенациональной угрозой насилия речи не идет. Если после июльского покушения наступил короткий период, когда и республиканцы, и демократы принялись призывать к единству и снижению агрессивной риторики в адрес друг друга, то на этот раз Дональд Трамп и его соратники решили извлечь из инцидента максимальную политическую выгоду.

Пока ФБР занято расследованием обстоятельств случившегося, господин Трамп и республиканцы уже нашли виновников произошедшего.

По их мнению, именно Джо Байден и Камала Харрис виноваты в том, что Дональда Трампа второй раз за два месяца пытались убить.

«Он (подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Раут.— “Ъ”) внял риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней. Из-за их риторики в меня стреляют, в то время как я — тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто разрушает страну как изнутри, так и снаружи»,— заявил Дональд Трамп. Республиканец уверен, что «из-за риторики левых коммунистов», к которым он относит Джо Байдена и Камалу Харрис, «повсюду свистят пули, а дальше будет только хуже».

Подобные утверждения нашли отклик и у однопартийцев господина Трампа. Так, член Палаты представителей от Флориды Майк Уолтц отметил: когда от «левых, СМИ и должностных лиц» исходят призывы остановить Дональда Трампа «любыми средствами», не стоит удивляться покушениям.

С похожими заявлениями выступил и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По его словам, никто не идеален, а республиканцы также могут допускать ошибки, однако «большая разница между консерваторами и либералами заключается в том, что за последние пару месяцев никто не пытался убить Камалу Харрис, тогда как два человека пытались убить Дональда Трампа».

Советник господина Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер и вовсе обвинил Камалу Харрис и Демократическую партию в «подстрекательстве» к убийству республиканца, в чем его поддержал и другой помощник экс-президента Дэн Скавино.

Основная претензия республиканцев сводится к тому, что соратники Джо Байдена неоднократно называли Дональда Трампа «угрозой демократии» и заявляли о необходимости во что бы то ни стало его «остановить».

Правда, речь шла о том, что «остановить» экс-президента надо «в ноябре», то есть с помощью голосования на выборах. Но эта деталь республиканцев нисколько не смущала. К тому же и сам господин Трамп зачастую бывает не слишком мягок в своих высказываниях. Среди прочего бывший глава Белого дома неоднократно обещал «разобраться» со своими политическими оппонентами после победы на выборах, в которой он не сомневается.

Между тем если республиканцы в целом уже «разобрались» в обстоятельствах покушений на Дональда Трампа, то ФБР и другие правоохранительные органы тем же похвастаться не могут. По данным агентства Reuters, Райан Уэсли Раут мог пролежать в засаде у гольф-клуба Дональда Трампа около 12 часов, что следует из данных его мобильного телефона. Однако задержанному пока не смогли предъявить ничего, помимо обвинения из двух пунктов о незаконном хранении оружия.

Все дело в том, что, по словам исполняющего обязанности директора Секретной службы Рональда Роу-младшего, агенты начали стрелять по притаившемуся с оружием в кустах мужчине, как только его заметили. Открыть огонь по экс-президенту господин Раут не успел, как и не стал стрелять в охрану Дональда Трампа. Сам предполагаемый преступник, судя по всему, хранит молчание и в намерениях убить республиканца не признается.

Впрочем, и без обвинения в покушении господину Рауту может грозить солидный срок. На данный момент, как сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы, 58-летний мужчина подозревается в незаконном хранении оружия, несмотря на предыдущую судимость за тяжкое преступление, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. За первое преступление ему может грозить 15 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. А за второе — пятилетний срок и еще один штраф в размере $250 тыс. 23 сентября должен состояться суд, на которым будет решаться вопрос дальнейшего содержания господина Раута под стражей. Предъявление же обвинений в суде может произойти 30 сентября.

Алексей Забродин