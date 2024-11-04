Пятьдесят на пятьдесят

Давно уже президентская гонка в США не была такой упорной. За день до выборов 5 ноября опросы общественного мнения показывали, что ни один из кандидатов не имеет явного преимущества как на национальном уровне, так и в гонке за ключевые штаты. Букмекеры, ранее отреагировавшие на растущие рейтинги экс-президента Дональда Трампа, теперь корректируют прогнозы, снижая вероятность его победы с 65% до 54,3%. При этом аналитики отмечают: три четверти населения недовольны тем, куда движется страна, значительное число избирателей заявляют, что в финансовом отношении стали жить хуже, и это дает хорошие шансы на победу кандидату от Республиканской партии. Эксперты сомневаются и в надежности опросов: электорат Дональда Трампа чаще, чем сторонники демократов, отказывается открыто говорить о своих предпочтениях. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К вечеру воскресенья проголосовали уже 76 млн американцев, что составляет почти половину от зарегистрированных в 2020 году избирателей

Фото: AP К вечеру воскресенья проголосовали уже 76 млн американцев, что составляет почти половину от зарегистрированных в 2020 году избирателей

Фото: AP

Учитывая остроту борьбы, кандидаты в президенты США продолжали активную агитацию вплоть до воскресенья. Вице-президент Камала Харрис после неожиданного появления в популярном шоу Saturday Night Live вместе с актрисой Майей Рудольф, где сыграла саму себя в сцене «разговор с зеркалом», посетила колеблющийся штат Мичиган. Там проживает много американцев арабского происхождения, и именно они могут решить судьбу 15 голосов выборщиков. На предвыборном митинге в Ист-Лансинге вице-президент начала свою речь с обещания разрешить конфликт в секторе Газа дипломатическим путем, прекратив тем самым страдания как палестинцев, так и израильтян. Ее напарник кандидат в вице-президенты Тим Уолз продолжил кампанию в Джорджии и Северной Каролине.

Дональд Трамп в очередной раз побывал в Пенсильвании — штате, который с большой долей вероятности и будет решать исход выборов. А затем еще в Северной Каролине и Джорджии. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, сопровождавший экс-президента в Северной Каролине и Пенсильвании, посетил еще и Нью-Гемпшир.

Фотогалерея Как Харрис и Трамп провели последние митинги Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Певица и актриса Леди Гага на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein На свой предвыборный митинг в Рединге Дональд Трамп пригласил мать Рэйчел Морин — девушки, которую минувшим летом убил нелегальный иммигрант из Сальвадора Фото: Evan Vucci / AP Сторонницы Дональда Трампа приветствуют танцующего экс-президента в Рединге Фото: Reuters / Andrew Kelly Камала Харрис с волонтерами посетила дома избирателей из Пенсильвании Фото: Jacquelyn Martin / AP Журналистка Мегин Келли на митинге Дональда Трампа в Питтсбурге Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп на митинге в городе Роли Фото: Reuters / Brian Snyder Камала Харрис со сторонниками в Питтсбурге Фото: Reuters / Elizabeth Frantz Телеведущая Опра Уинфри посетила митинг Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Сторонники Дональда Трампа на митинге в Питтсбурге Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп в окружении семьи. Слева направо: Лара Трамп, Майкл Булос, Тиффани Трамп, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший Фото: Reuters / Jeenah Moon Музыкант Рики Мартин выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Matt Slocum / AP Дональд Трамп на митинге в Гранд-Рапидсе Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 12 Певица и актриса Леди Гага на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein На свой предвыборный митинг в Рединге Дональд Трамп пригласил мать Рэйчел Морин — девушки, которую минувшим летом убил нелегальный иммигрант из Сальвадора Фото: Evan Vucci / AP Сторонницы Дональда Трампа приветствуют танцующего экс-президента в Рединге Фото: Reuters / Andrew Kelly Камала Харрис с волонтерами посетила дома избирателей из Пенсильвании Фото: Jacquelyn Martin / AP Журналистка Мегин Келли на митинге Дональда Трампа в Питтсбурге Фото: Reuters / Brian Snyder Дональд Трамп на митинге в городе Роли Фото: Reuters / Brian Snyder Камала Харрис со сторонниками в Питтсбурге Фото: Reuters / Elizabeth Frantz Телеведущая Опра Уинфри посетила митинг Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Сторонники Дональда Трампа на митинге в Питтсбурге Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп в окружении семьи. Слева направо: Лара Трамп, Майкл Булос, Тиффани Трамп, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший Фото: Reuters / Jeenah Moon Музыкант Рики Мартин выступил на митинге в поддержку Камалы Харрис в Филадельфии Фото: Matt Slocum / AP Дональд Трамп на митинге в Гранд-Рапидсе Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

Хотя как такового «дня тишины» в США не существует, кандидаты в президенты и их напарники в воскресенье поздним вечером завершили свои ралли по ключевым штатам и направились к своим штабам, чтобы приготовиться к решающему дню. Ожидается, что Дональд Трамп в случае победы отпразднует ее среди сторонников и представителей прессы в Палм-Бич во Флориде. Камала Харрис собирается провести вечер вторника в ожидании итогов в Университете Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия, выпускницей которого она является.

К вечеру воскресенья многие ведущие информационные агентства и газеты опубликовали результаты финальных опросов общественного мнения. Социологи надеялись, что эти опросы внесут хотя бы немного ясности и все же определят фаворита гонки, как это было на предыдущих выборах. Но этого не произошло. Известный социолог CNN Джон Кинг в эфире телеканала признался, что следил за десятью президентскими кампаниями, но такой конкуренции не припомнит.

Произошла ошибка загрузки результатов. Повторите попытку позже. Итоги выборов Камала Харрис Дональд Трамп 270 голосов выборщиков нужно для победы 50% Комментарий редактора Перейти к карте результатов

Опросы, которые проводились в период с 31 октября по 2 ноября по заказу NBC News и NY Post, показали, что предпочтения американских избирателей разделились поровну — по 49% за каждого кандидата. Исследование авторитетного института TIPP давало незначительное преимущество в один процентный пункт со все теми же 49% поддержки Дональду Трампу. Опрос ABC News, который закончился 1 ноября, пальму первенства, напротив, отдал Камале Харрис: по нему она опережает экс-президента на три процентных пункта с теми же 49% — правда, это преимущество незначительно сократилось (на один пункт), если сравнивать с опросом неделей ранее. Опрос The New York Times дает госпоже Харрис преимущество в один пункт с 48%.

Правда, социологи признаются, что могли в очередной раз недооценить Дональда Трампа.

«В окончательных опросах белые демократы были на 16% более склонны отвечать, чем белые республиканцы… Это повышает вероятность того, что опросы могут снова недооценить господина Трампа»,— отмечается в исследовании.

Таким образом, даже с учетом новых данных в общенациональном масштабе ни один из кандидатов не продемонстрировал уверенное лидерство. Согласно национальным агрегаторам общественных мнений RealClearPolitics и FiveThirtyEight, разрыв между кандидатами составляет менее одного процентного пункта, что находится в рамках статистической погрешности. Причем по первому из этих опросов экс-президент Дональд Трамп опережает конкурентку на 0,1 процентного пункта, по второму — уступает ей на 0,9 пункта.

Для сравнения: президент Джо Байден за два дня до выборов опережал Дональда Трампа на 7,2 процентного пункта, а бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон — на 1,8 пункта.

Букмекеры, ориентировавшиеся ранее на растущие рейтинги экс-президента, в последние дни скорректировали свои ставки. Если в начале недели они ожидали убедительную победу Дональда Трампа с вероятностью 65%, то сейчас в среднем это 54,3% против 44,4% у госпожи Харрис. Сходные цифры вероятности победы экс-президента (53% и 54%) дают соответственно FiveThirtyEight и c The Hill.

Хотя опросы и не выявили явного лидера, но все-таки указали на некоторые тренды, которые могут оказать влияние на итоги. В упомянутом исследовании ABC News подчеркивается: 74% потенциальных избирателей считают, что страна движется в неверном направлении — это самый высокий показатель за полтора десятилетия. Недовольство связано в основном с экономикой. 42% респондентов пожаловались, что в финансовом отношении они при администрации Джо Байдена стали жить хуже. Число тех, кто оказался в худшем положении, самое высокое с 1986 года. Тем временем 52% респондентов в вопросах экономики больше доверяют Дональду Трампу, чем Камале Харрис (45%), выяснила The New York Times.

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Такое несогласие с направлением, в котором движется страна, «заставляет избирателя стремиться к переменам. Это ставит Харрис в невыгодное положение», пишет ABC. Как бы она ни пыталась дистанцироваться от нынешней администрации Джо Байдена, 34% вероятных избирателей считают, что в случае ее избрания она в основном оставит все, как есть, а 31% — что все будет еще хуже.

В контексте гонки за семь ключевых штатов экс-президент сохраняет незначительное преимущество. Он лидирует в Аризоне с 2,6 пункта, в Неваде — с 0,4 пункта, в Пенсильвании — с 0,4 пункта, в Северной Каролине — с 1,1 пункта, в Джорджии — с 1,3 пункта. У Камалы Харрис преимущество в Висконсине (0,8 пункта) и Мичигане (1,1 пункта). При этом для победы на выборах, чтобы набрать минимум 270 голосов выборщиков, ей необходимо опередить экс-президента в этих двух штатах плюс в Пенсильвании, которая пока склоняется к Дональду Трампу. Впрочем, согласно Silver Bulletin, выигрыш в этом штате с примерно 90-процентной вероятностью подарит победу любому из кандидатов.

Одна из особенностей этих выборов — результаты досрочного голосования.

По данным на вечер воскресенья, проголосовали уже 76 млн американцев, что составляет почти половину от зарегистрированных в 2020 году избирателей. Демократы незначительно опережают республиканцев в целом по стране с 41% голосов, у республиканцев 39%, что уже является своего рода феноменом. Традиционно сторонники Демократической партии на досрочном голосовании задавали тон гонке, опережая конкурирующую партию на двузначные цифры, а та уже нагоняла ее в день выборов. В этом году все иначе.

Консерваторы особенно активны в ключевых штатах: в Джорджии, Неваде и Аризоне они уверенно опережают демократов. В Северной Каролине республиканцы удерживают незначительное лидерство, в Пенсильвании, где получение бюллетеня на досрочное голосование возможно только по почте, консерваторы все равно сократили разрыв до нескольких процентных пунктов. По замечанию ABC, республиканцы в ходе досрочного голосования подобрались «ближе, чем хотелось бы демократам». Однако насколько фактор повышенной активности консерваторов на досрочных выборах сыграет в их пользу и говорит ли он о высокой мобилизации электората, можно будет судить лишь после подведения итогов ночью 5 ноября.

Эксперты также опасаются, что такая конкурентная гонка может привести к тому, что ее результатов придется ждать долго.

Вероятно, в ночь после выборов ясности еще не будет. Об этом, в частности, предупреждают в Пенсильвании. Согласно законам штата, почтовые отправления не могут обрабатываться до дня выборов и поданные по почте голоса начнут подсчитывать, как только закроются участки. Согласно анализу Votebeat и Spotlight PA, в некоторых из округов штата голоса будут считать до конца среды или даже четверга. В Висконсине из-за особых требований к обработке открепительных удостоверений подсчет тоже может затянуться на пару дней.