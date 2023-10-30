Нейросеть сработает не по правилам

Столичные власти потратят 285 млн руб. на создание системы, которая будет выявлять с помощью нейросети различные инциденты и нештатные ситуации в улично-дорожной сети. Речь идет, например, о вторжении автомобилей и пешеходов в запрещенные зоны или о выявлении машин, двигающихся значительно медленнее основного потока. Также система будет подавать сигнал в случае пожара или обнаружения посторонних предметов на проезжей части. Мэрия Москвы обещает использовать «ПРОСобытие» для передачи данных экстренным службам с целью реагирования и оказания помощи, а также для корректировки схем организации движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве нейросети срастаются с сетью улично-дорожной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ В Москве нейросети срастаются с сетью улично-дорожной

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Власти Москвы проводят тендер на «выполнение работ по созданию унифицированной автоматизированной системы агрегации и обработки сведений по инцидентам на улично-дорожной сети», которая будет называться «ПРОСобытие». Город выделяет на это 285 млн руб. В техзадании к тендеру сказано, что создаваемая нейросеть будет распознавать нештатные ситуации, которые формально не являются нарушениями ПДД. В документации упоминаются такие инциденты, как «вторжение транспортного средства в запрещенную зону», «вторжение пешехода в запрещенную зону», «регистрация скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка», «движение транспортного средства со скоростью значительно ниже скорости основного потока». К нестандартным ситуациям, пояснили “Ъ” в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, также будут относиться аварии, пожар, припаркованные автомобили в полосе движения, предметы на дороге.

«Информация в автоматическом режиме будет мгновенно передаваться экстренным службам и другим городским службам для реагирования и оказания помощи,— пояснили в ЦОДД.— Благодаря системе будет проводиться анализ дорожной ситуации. Например, информация о затруднениях будет автоматически передаваться в навигационные сервисы, на табло экстренной информации. Мы сможем оперативно реагировать на все инциденты за счет автоматизации координации работы всех служб, информировать самих водителей о любых изменениях на дороге, получать аналитические и статистические отчеты». Нарушения ПДД «ПРОСобытие» также будет фиксировать, но исключительно для аналитики и коррекции схем организации дорожного движения, которые приводят к ошибкам водителей на дорогах.

В начале 2022 года, напомним, ЦОДД заключил контракт на 4,2 млрд руб. с компанией «Спецдорпроект» по развертыванию интеллектуальной системы видеонаблюдения, способной с помощью нейросети выявлять ДТП, пробки, животных, мусор или брошенный на проезжей части груз. В рамках контракта установлено 1,4 тыс. камер видеоаналитики на МКАД и ряде вылетных магистралей. Теперь ЦОДД создает уже общегородскую систему, которая включит в себя ранее созданную «Спецдорпроектом» платформу, а также будет использовать данные с остальных городских камер. У ЦОДД сейчас, напомним, более 3,8 тыс. комплексов фиксации нарушений и еще более 5,7 тыс. различных камер телеобзора (включая 1,4 тыс. камер, установленных в 2022 году).

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что система является потенциально полезной для города, поскольку позволит выявлять не только ДТП, но и выбегающих на дорогу пешеходов и другие аналогичные события. При этом эксперт считает, что в условиях столичного движения высок риск «ложных» срабатываний системы. К примеру, часто на дорогах города можно встретить ситуацию, когда правый ряд едет слишком медленно (транспорт стоит в пробке, поворачивая на мост), а левые ряды движутся быстро: нейросеть может распознать это в качестве «скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка».

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассчитывает, что «ПРОСистема» позволит эффективнее бороться с так называемыми вторичными дорожно-транспортными происшествиями, когда в результате мелкой аварии без пострадавших водители останавливаются для оформления документов (или в ожидании ГИБДД), после чего в них на полном ходу врезаются другие участники движения. В начале 2023 года, как сообщал “Ъ”, ЦОДД начал предоставлять страховщикам видео с камер на МКАД и призывать автомобилистов быстро убрать машины с проезжей части, завершив оформление за пределами дороги. В результате, по оценкам господина Шумского, число «вторичных» аварий сократилось на 20–25%, но новая система видеоаналитики позволит уменьшить их число более радикально за счет быстрого реагирования на них (ЦОДД высылает на ДТП машину «Дорожного патруля»).

Иван Буранов