Около Москвы сбили 87 БПЛА с начала суток
Силы ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых сегодня у города, достигло 87.
На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы, написал господин Собянин в своем Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево действуют ограничения, сообщали в Росавиации. Они не принимают и не отправляют самолеты. Ограничения сохраняются со вчерашнего вечера.