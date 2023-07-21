Госдума регулирует звук выхлопа

Госдума приняла в первом чтении разработанный московскими властями законопроект, дающий право регионам штрафовать владельцев транспортных средств за мешающий гражданам спать шум автомобилей и мотоциклов на сумму до 30 тыс. руб. Нарушения будут фиксировать с помощью автоматических камер-шумомеров. Парламентарии признались, что этих приборов не видели, как они работают — непонятно, но ждут поправок ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки к КоАП, которые вчера рассматривала Госдума, разработаны мэрией Москвы и Мосгордумой по поручению столичного мэра Сергея Собянина. В августе 2021 года он поручил создать систему наказаний для владельцев чрезмерно шумных машин и мотоциклов, призвав к борьбе с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой» по ночам. Законопроект внесли в парламент в ноябре 2022 года. Документ наделяет власти субъектов правом устанавливать штрафы — от 5 до 30 тыс. руб.— за нарушение норм шума, которые пропишут в постановлении правительства. Нарушения будут фиксировать с помощью камер-шумомеров, прототипы которых разработаны и ранее тестировались в Москве на Чистых Прудах (“Ъ” рассказывал об этом).

Представлявший поправки в Госдуме глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников рассказал, что нарушением будет считаться превышение уровня шума только ночью, с 23:00 до 7:00, на «особо защищаемых территориях»: в жилых кварталах, возле больниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха. Шумомеры с тремя направленными микрофонами смогут выявлять нарушителей прямо в дорожном потоке, работая аналогично другим автоматическим камерам: фиксируется нарушение и номер транспортного средства, владелец получает постановление и штраф. Сегодня, пояснил господин Семенников, подобные нарушения фиксировать сложно: инспектор должен зафиксировать превышение шума, задержать и остановить машину, предъявить автовладельцу доказательства, штраф составляет при этом всего 500 руб. Штрафная вилка в 5–30 тыс. руб. вводится в связи с тем, что финальный размер санкции будет зависеть от категории и мощности мотора. В случае, если шумную машину остановит инспектор, он сможет эвакуировать авто на штрафстоянку.

Думский комитет по госстроительству концепцию поправок поддерживал, рассказала депутат Ирина Белых («Единая Россия»), с учетом доработки. Порядок исчисления размера штрафа может быть определен только нормами федерального КоАП, сказано в заключении комитета. Госпожа Белых считает, что нужно дополнить законопроект нормой о том, что если на месте устранить нарушение невозможно, то авто задерживают на ночь и возвращают собственнику уже днем с предписанием, запрещающим эксплуатацию до посещения сервиса.

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) спросил, не планируют ли власти с помощью шумомеров следить за людьми, записывая их разговоры. Устройства, заверил господин Семенников, для решения полицейских оперативных задач применяться не будут. Депутат Антон Ткачев («Новые люди») отметил, что машины в потоке едут плотно, шумомеры могут ошибиться с источником шума. Эти вопросы, сказал Александр Семенников, надо задавать профильным министерствам, которые сформулируют требования к шумомерам. «Возможны ли ошибки? Ну, люди тоже не безгрешны. Ошибки, наверное, будут, но система защиты прав гражданина остается,— добавил депутат. — Речь идет о ночном времени суток, когда плотного потока машин нет».

Депутат Динар Гильмутдинов («Единая Россия») заметил, что многие автовладельцы ездят на прошедших сертификацию транспортных средствах (в рамках которых проводятся в том числе испытания на шум): на каком основании тогда привлекать их к ответственности? «Если люди купили шумную машину до того, как вы придумали эти правила, то их права не должны нарушаться»,— продолжил мысль депутат Антон Бичаев («Единая Россия»). Комплексы при замерах шума будут учитывать и документацию на автомобиль, никто их эксплуатировать не запретит, заверил Александр Семенников. Чаще всего, пояснил депутат, нарушители используют модифицированные двигатели и нестандартные выпускные системы.

«Проблема актуальная,— резюмировал коммунист Александр Куринный.— Но мы, по сути, принимаем виртуальный закон. Что будем мерить? Не знаем. Чем будем мерить? Не знаем. Приборов не существует. Может быть, московским властям для начала на стройках установить шумомеры, испытать их там?»

Поправки ко второму чтению законопроекта должны быть разработаны до 18 августа.

Иван Буранов