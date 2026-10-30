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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Лента новостей

Главные новости к утру 30 октября

Взломавшие биржу Binance хакеры нанесли ущерб на $6,3 млрд
Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance. Ущерб оценивается в $6,3 млрд. Все транзакции на площадке были приостановлены. Биткоин и Ethereum подешевели.
Cергей Лавров прибыл в США для участия во встрече глав МИД G20. СМИ называют встречу одним из финальных этапов подготовки саммита G20, который должен состояться в декабре в Майами.
При ударе беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС. Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку и назвал ее нарушением основ ядерной безопасности.
Хуситы заявили об атаках на НПЗ и аэропорты в Саудовской Аравии.
В сторону города Алешки Херсонской области выдвинулась гуманитарная колонна с десятками тонн груза. Машины везут продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов.
Британский актер театра и кино сэр Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет.