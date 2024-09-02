Дорожные камеры ушли в отключку

Как выяснил “Ъ”, с 1 сентября региональные власти отключат десятки действующих дорожных камер. В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти всего парка комплексов. Причина — новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые вступили в силу в воскресенье. Часть камер вернется на дорогу, но не сразу. Стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тыс. руб., и эксперты предупреждают, что в бюджетах многих регионов просто нет денег для единовременной замены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

1 сентября начали действовать поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустившие реформу всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в стране. Ранее в этой сфере действовали отдельные рекомендации и необязательные стандарты, и водители жаловались, что камеры зачастую устанавливают для пополнения бюджета штрафами, а не ради безопасности дорожного движения. В итоге Госдума установила исчерпывающий перечень мест и условий размещения комплексов, правила их обозначения на дорогах и так далее (подробный разбор новых требований см. в справке). К 1 сентября региональные власти провели аудит своего парка камер; “Ъ” направил запросы о результатах проверок.

В чем суть новых правил для дорожных камер Регламент 1 сентября вступили в силу федеральный закон и постановления правительства с новыми требованиями к установке камер фиксации нарушений ПДД и их работе. Теперь комплексы фотовидеофиксации нельзя ставить в произвольном месте; главное требование — наличие «очага аварийности». Под этим термином понимают километровый отрезок загородной дороги либо 200-метровый в населенном пункте, где за год произошло три или более ДТП одного вида с пострадавшими или пять разнотипных ДТП. Также камеру можно ставить на перекрестках, где в течение года произошло четыре и более однотипных ДТП без пострадавших. Впрочем, есть и исключения. Вне зависимости от уровня аварийности камеры можно ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки, а также у пунктов весогабаритного контроля. Передвижные камеры должны убираться после «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования» (например, после завершения ремонтных работ или строительства). Расстояние между стационарными камерами, отслеживающими скорость автомобилей, должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км — вне населенных пунктов. Исключение сделано для перекрестков, развязок, выделенок и очагов аварийности. Зона контроля камеры должна начинаться не ближе 150–300 м от предупреждающего знака «Фотовидеофиксация». Автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки (например, цветографическую схему на борту). Отметим, что столичная система фиксации нарушений будет работать по собственным правилам.

В минтрансе Московской области рассказали “Ъ”, что у них выявлено 87 камер, не соответствующих новым требованиям,— это 4% от общего числа. Основная проблема — отсутствие очага аварийности (три-пять ДТП с пострадавшими в течение года) на участке, где установлен прибор. Кроме того, часть камер, установленных над пешеходными переходами, не «видят» сам переход — только подъезжающие к нему авто. «Устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте»,— заявили в подмосковном минтрансе.

ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана выявило 95 камер (11%), установленных с различными нарушениями (какими именно — не сообщается). С 1 сентября их показания не будут использоваться для вынесения штрафов. В минтрансе Свердловской области на 28 участках дорог камеры переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов. Но если там возникнут очаги аварийности, камеры снова переведут в режим фиксации нарушений, обещают чиновники.

В Омской области скорректируют работу 23 камер (10% от всего парка). Часть из них переместят на другие участки, а 12 камер регион перенастроил так, чтобы они соответствовали требованиям к минимальному расстоянию между работающими комплексами — для этого их будут включать по очереди в разные дни. ГБУ «Центр информационных технологий» Бурятии проверило 214 комплексов и выявило семь, которые работали на участках, не являющихся очагами аварийности. Минтранс Иркутской области обнаружил 53 камеры (25% от всего парка), не соответствующие требованиям в части размещения, рассказал “Ъ” глава ведомства Максим Лобанов. Часть из них передислоцируют, часть переведут в режим контроля трафика без фиксации нарушений либо будут использовать в качестве муляжей. МВД Якутии объявило не соответствующими новым стандартам камеры на 17 участках дорог, их уже переместили на другие аварийно опасные места. Минтранс Башкирии планирует переместить 31 камеру.

Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга не назвал количество отключаемых камер, но подтвердил, что в городе выявлены ряд «малоэффективных комплексов», которые будут перевешены. В Хабаровском управлении автодорог рассказали “Ъ”, что часть камер по итогам аудита перемещена «незначительно», часть переведена в режим фиксации потоков, но впоследствии их передислоцируют. А вот в Воронежской области 100% комплексов соответствуют новым требованиям, заявило правительство региона: «Завершается работа по документальному обеспечению мест их применения». Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области также отчиталось, что все их камеры прошли аудит и готовы к работе в новых условиях.

Власти Москвы, где сосредоточено 12% всех камер РФ (3,8 тыс. штук), будут применять камеры по собственным нормам: как сообщал “Ъ”, столица выведена из-под действия новых правил отдельным законом (см. “Ъ” от 28 июля). Парк комплексов, скорее всего, не будет сокращен, при этом город получит возможность размещать их еще и возле поликлиник и детских садов.

По сведениям “Ъ”, МВД (с которым теперь необходимо согласовывать установку камер) направило в регионы рекомендации по применению закона.

Речь идет прежде всего об установке приборов в очагах аварийности, а также на перекрестках, выделенках, пешеходных переходах, зонах дорожного ремонта, местах запрета остановки и стоянки, пунктах весогабаритного контроля.

Когда эти участки будут «прикрыты», ГИБДД сможет рассмотреть предложения регионов о камерах в иных местах, не попадающих под формальные критерии (это допускается ФЗ-197). Впрочем, МВД рекомендует делать такие исключения лишь в двух случаях — для участков, где за год произошло четыре (или более) однотипные аварии без пострадавших, либо для мест, где прогнозируются ДТП из-за большого количества выездов на встречку или обочину.

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Обязанность регионов передислоцировать приборы может повлечь серьезные расходы для местных бюджетов, считают в группе компаний «Урбантех» (оператор систем фотовидеофиксации в ряде субъектов). По сведениям “Ъ”, стоимость переподключения только одной камеры «под ключ» может доходить до 500 тыс. руб. «Придется либо заключать дополнительный договор с обслуживающей компанией, то есть тратить бюджетные средства, либо повторно проходить процедуру согласования места размещения. А это может занять много времени»,— заметили в «Урбантехе».

«Процесс передислокации стационарных комплексов с финансовой и технической точек зрения простым и быстрым не будет,— подтверждает директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Татарстана Рифкат Минниханов.— Финансовые ресурсы на 2024 год под это не закладывались. Муниципалитеты и компании-подрядчики своими средствами не располагают». Потребуется также корректировка техзаданий на подключение электроэнергии и телекоммуникаций, согласование вопросов собственности и ответственности и т. д. «Без малого сотня комплексов (в Татарстане.— “Ъ”) будет на долгое время выключена из процесса контроля соблюдения скоростного режима»,— делает вывод господин Минниханов.

Отметим, что нововведения 1 сентября никак не меняют права автовладельцев. Как и прежде, граждане вправе обратиться в прокуратуру для проверки камеры на соответствие законодательству и в ГИБДД для обжалования штрафа с камеры.

Иван Буранов, корсеть “Ъ”