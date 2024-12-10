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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы рекомендовал повысить штрафы за нарушение ПДД в полтора раза

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, усиливающий наказание по «водительским» статьям 12-й главы КоАП. Штрафы будут увеличены в среднем в 1,5 раза. В частности, за превышение скорости на 20–40 км/ч (самое частое нарушение правил) штраф составит 750 руб. вместо 500 руб. Скидка за «быструю» оплату сокращается с 50% до 25%.

Изменения были предложены правительством РФ в конце ноября, «Ъ» сообщал об этом. Повышение штрафов оформляется через поправки к законопроекту о повышении штрафа за езду без ОСАГО. В качестве официального документа в базе думы эти поправки впервые появились 10 декабря. До этого СМИ писали о них со ссылкой на источники.

Весь пакет изменений в кодекс будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 декабря и вступит в силу 1 января 2025 года. Комментариев и пояснений от правительства о причинах повышения штрафов не было («Ъ» ранее запрашивал).

Одновременно с этим РБК 10 декабря сообщил о том, что Минфин разработал законопроект, согласно которому 25% сборов от штрафов за нарушения ПДД будут поступать в федеральный бюджет (сегодня 100% сборов идут в регионы). По данным издания, документ уже поступил в Госдуму, но в базе данных парламента его еще нет. В Минфине на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «На старых штрафах далеко не уедешь».

Иван Буранов

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