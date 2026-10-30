Лавров прилетел в США на встречу глав МИД G20
Глава МИД Сергей Лавов прибыл в Атланту (штат Джорджия, США) на встречу министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что в Атланте обсудят глобальную экономику и «разрушительные процессы в современной геополитике». В частности, США предложили обсудить проблемы коммерческого мореплавания и растущие угрозы продовольственной и энергетической стабильности, говорила она.
Совещание пройдет 30-31 октября. «Интерфакс» отмечает, что встреча министров станет одним из финальных этапов подготовки саммита G20, который пройдет в Майами в декабре. Президент РФ Владимир Путин также получил приглашение на эту встречу, однако вопрос о его поездке в Москве пока не решен.