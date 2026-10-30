Гуманитарная колонна выдвинулась в сторону Алешек
В сторону города Алешки Херсонской области выдвинулась гуманитарная колонна с десятками тонн груза, передают «Известия». Машины везут продукты питания, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов.
Автоколонна выехала еще в темное время суток. Вместе с конвоем в автобусах следуют российские и иностранные журналисты, включая представителей СМИ из США, Франции, Италии и Украины.
В городе, который находится на линии боевого соприкосновения, сложилась труднейшая гуманитарная ситуация, заявляли ранее местные власти. Там сейчас находятся около 2 тыс. человек — люди испытывают дефицит чистой воды, еды и лекарств. Россия и Украина договорились прекратить огонь в Алешках, чтобы подвезти гуманитарную помощь и эвакуировать местных жителей.
По словам уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой, режим прекращения огня соблюдается, а саперы уже завершили разминирование ключевых маршрутов для безопасного проезда колонны. Режим тишины в городе действует с 27 октября. Он продлится до вечера 1 ноября.