Дальнобойщики набрали массу
Грузоперевозчики недовольны весогабаритным контролем
Представители автоперевозчиков пожаловались президенту РФ на ошибки в работе пунктов весогабаритного контроля. Из-за этого дальнобойщики получают многотысячные штрафы за нарушения, которые, по их словам, не совершали. Теперь они просят приостановить работу таких пунктов и провести их проверку с участием Генпрокуратуры. Минтранс обещает создать в 2028 году новую единую федеральную систему взвешивания, которая будет гораздо удобнее для перевозчиков и бизнеса.
Глава ассоциации «Грузавтотранс», член Общественного совета при Ространснадзоре Владимир Матягин направил президенту РФ обращение, в котором описал проблемы, возникающие из-за эксплуатации автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК). Данная система, следует из письма, доставляет добросовестным перевозчикам большое количество хлопот — это видно по числу обращений, которые приходят в «Грузавтотранс». Основная их часть связана с некорректными измерениями.
Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» — основанная в 2011 году в Санкт-Петербурге некоммерческая организация, которая объединяет автогрузоперевозчиков и профильные предприятия на добровольной основе. Представляет интересы своих членов при взаимодействии с органами власти, готовит законодательные инициативы в сфере автогрузоперевозок, занимается юридической защитой прав членов ассоциации, участвует в отраслевых мероприятиях. Имеет представительства в 20 регионах РФ, число членов — 370.
Для того чтобы датчики работали корректно, пояснил “Ъ” Владимир Матягин, состояние дороги и условия эксплуатации датчиков должны быть близки к идеальным (не должно быть снега, льда и грязи), что на практике достигается редко. Самый частый дефект, из-за которого присылают незаконные штрафы,— плохое состояние полотна, отслоение асфальта, трещины и т. д. К обращению приложены конкретные примеры подобных проблем в Челябинской, Новгородской, Ленинградской областях, а также в Пермском крае: колейность и неровность дорожного покрытия, неправильное расположение силоприемного модуля (той части АПВГК, которая взвешивает нагрузку с колес), неработающее табло с предупреждением для нарушителей и т. д.
Еще одна проблема, о которой сказано в обращении,— сроки направления штрафов, вынесенных с помощью АПВГК. Срок давности привлечения к ответственности может достигать года с даты нарушения, и в некоторых случаях перевозчик узнает о том, что превысил весогабаритные параметры, спустя несколько месяцев, поясняет Владимир Матягин. Доказать постфактум, что на момент измерения дорога была в ненадлежащем состоянии, почти невозможно, объясняет господин Матягин. Не хватает также системы автоматической отбраковки штрафов в случаях, если софт АПВГК сам фиксирует нарушения — например, неубранный снег, скачок напряжения, сбой в ПО. В этом случае постановления должны сразу отбраковываться, но этого не происходит.
Часть проблем, о которых сообщает «Грузавтотранс» президенту, наблюдается не первый год. Теперь дальнобойщики, сказано в обращении, намерены провести в конце ноября «предупредительную» забастовку, прекратив перевозки грузов на один день.
Комментируя обращение, вице-президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль отметил, что выгодоприобретателями при развертывании АПВГК являются производители оборудования и организации, предоставляющие услуги для надзорных органов, и бюджеты, пополняющие казну из полученных штрафов. «Какой смысл строить дороги с нагрузкой 10 тонн и тем более 11,5, если проще оставить дорогу с нагрузкой 6 тонн на ось и поставить на ней АПВГК?» — говорит он. Господин Коваль считает, что нужно признать неотвратимость изменения весогабаритных норм так, чтобы их было легко соблюдать перевозчикам и грузоотправителям: если не изменить подход, то «все остальные движения будут как ремонт автомобиля пластиковыми жгутами». «Проект АПВГК в действующем виде — тупик, мешающий развитию автотранспорта и экономики,— уверен Тарас Коваль.— Надо иметь политическую волю изменить его».
В Минтрансе, комментируя обращение, напомнили о планах создать единую федеральную автоматизированную систему весогабаритного контроля, которая будет называться АСВГК. Необходимый для этого законопроект Госдума приняла в первом чтении в конце прошлого года и готовится к принятию во втором (см. “Ъ” от 8 октября 2025 года). «АСВГК объединит все автоматические пункты страны, результаты всех измерений будут доступны перевозчикам в режиме реального времени,— рассказали в Минтрансе.— Это позволит вовремя устранить нарушения и не получать дополнительные штрафы при проезде через другие пункты, а также избежать причинения ущерба дорогам». Сведения со всех пунктов будут анализироваться системой в режиме реального времени и сравниваться друг с другом, за счет этого будет налажена автоматическая диагностика работоспособности оборудования и корректности измерений, обещает Минтранс. Документ также предусматривает «период охлаждения», замечают в министерстве, в течение которого материалы измерений не будут направляться в Ространснадзор.
Запуск АСВГК произойдет 1 сентября 2028 года, рассчитывают в министерстве.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 1