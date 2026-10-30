Дальнобойщики набрали массу

В Минтрансе, комментируя обращение, напомнили о планах создать единую федеральную автоматизированную систему весогабаритного контроля, которая будет называться АСВГК. Необходимый для этого законопроект Госдума приняла в первом чтении в конце прошлого года и готовится к принятию во втором (см. “Ъ” от 8 октября 2025 года). «АСВГК объединит все автоматические пункты страны, результаты всех измерений будут доступны перевозчикам в режиме реального времени,— рассказали в Минтрансе.— Это позволит вовремя устранить нарушения и не получать дополнительные штрафы при проезде через другие пункты, а также избежать причинения ущерба дорогам». Сведения со всех пунктов будут анализироваться системой в режиме реального времени и сравниваться друг с другом, за счет этого будет налажена автоматическая диагностика работоспособности оборудования и корректности измерений, обещает Минтранс. Документ также предусматривает «период охлаждения», замечают в министерстве, в течение которого материалы измерений не будут направляться в Ространснадзор.