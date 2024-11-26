ОСАГО повышают обязательность

В первом чтении принят законопроект, увеличивающий размер максимального штрафа за управление транспортным средством без полиса ОСАГО с 800 руб. до 5 тыс. руб. Существующий штраф, не менявшийся 20 лет, не мотивирует граждан оформлять страховку, говорят авторы инициативы. С учетом скидки он составляет всего 400 руб. Сегодня, по данным страховщиков, до 3,6 млн российских водителей ездят без полиса. Ко второму чтению депутаты предлагают запретить штрафовать граждан за отсутствие полиса чаще чем раз в сутки и наладить информирование автовладельцев об окончании действия страховки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня за езду без ОСАГО инспекторы ГИБДД после остановки автомобиля и проверки документов у водителя штрафуют нарушителей на 800 руб. Наказание за повторное в течение года нарушение не предусмотрено. Этот состав и вводится поправками в КоАП: штраф составит 3–5 тыс. руб.

Во вторник в ходе принятия поправок в первом чтении законопроект, подготовленный парламентом КБР, представлял первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия»). Отсутствие усиленного наказания за повторное нарушение и возможность оплатить постановление со скидкой приводят к тому, что для многих водителей экономически выгоднее заплатить штраф, чем оформить полис ОСАГО, пояснил господин Бессарабов. Средняя цена страховки, по данным Российского союза автостраховщиков, составляет 7,63 тыс. руб.

Докладчик также напомнил, что действующее наказание не менялось с 2002 года и не соответствует тяжести правонарушения.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО на дороги выезжает 7–10% российских водителей, то есть от 2,5 млн до 3,6 млн человек. Господин Бессарабов напомнил, что в случае ДТП по вине автовладельца, у которого нет страховки, пострадавшему приходится взыскивать ущерб в суде: из-за неэффективного штрафа число таких случаев растет (статистику депутат не привел), увеличивается нагрузка на судебную систему.

Штрафы за отсутствие ОСАГО не должны выносить чаще чем раз в сутки — такое правило глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил записать ко второму чтению.

Уточнение, считает господин Нилов, требуется в связи с планами МВД использовать дорожные камеры для проверки ОСАГО и выносить штрафы в автоматическом режиме. Это произойдет, скорее всего, в конце 2026 года (см. “Ъ” от 25 ноября). Иначе, отметил Ярослав Нилов, «можно получить за день столько штрафов, что автомобиль придется продавать». Даниил Бессарабов пообещал рассмотреть идею.

Одна из причин отсутствия полисов у граждан — сложность получения ОСАГО и высокие тарифы, считает Олег Нилов (СРЗП). Даниил Бессарабов заверил, что проблем в процедуре оформления договоров сегодня нет. Он дал понять, что высокие тарифы не должны служить оправданием: «Такие водители совершают ДТП, а потерпевшие потом мучаются. О законопослушных гражданах мы должны думать».

Единоросс Айрат Фаррахов отметил, что страховщики не всегда предупреждают клиентов об окончании действия полиса, и предположил, что в случае повышения тарифов могут пострадать «позабывшие продлить страховку граждане». Он предложил добавить обязанность и ответственность страховщиков о соответствующем информировании клиентов. Иногда, сказал депутат, страховщики специально не делают этого, поскольку не хотят продлевать полис с конкретным водителем (если он, к примеру, часто попадает в ДТП, а компания из-за этого несет убытки). Господин Бессарабов заметил, что такая норма не является предметом поправок к КоАП, но саму идею поддержал.

Поправки ко второму чтению будут приниматься до 10 декабря.

Иван Буранов