На старых штрафах далеко не уедешь

Штрафы за дорожные нарушения для российских водителей повысят в среднем в полтора раза. Это следует из поправок к КоАП, которые правительство внесло в Госдуму. Однако если брать во внимание и заложенное в проекте изменение механизма оплаты постановлений с пятидесятипроцентной скидкой, то готовиться надо к более серьезному взвинчиванию санкций — в 2,25 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что правительство внесло в Госдуму проект изменений в КоАП с новой сеткой штрафов, объявил в четверг глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Законопроект в базе Госдумы не появился, однако “Ъ” удалось ознакомиться с текстом. Документ оформят в виде поправок ко второму чтению других изменений в административный кодекс — речь идет о подготовленном парламентариями КБР законопроекте, повышающем штраф за отсутствие ОСАГО (принят накануне в первом чтении; см “Ъ” от 26 ноября).

Правительство предлагает повысить наказание по многим составам 12-й главы КоАП.

Самым чувствительным для водительского сообщества, очевидно, станет повышение санкции за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 руб.

Это наиболее распространенное нарушение ПДД, на которое приходится более 70% из 240 млн вынесенных ГИБДД постановлений (по данным за 2023 год).

Однако еще более неприятным сюрпризом может стать пересмотр введенной десять лет назад скидки при оперативной оплате штрафа. Сегодня водитель вправе в течение 20 дней после получения постановления оплатить половину штрафной суммы — например 250 руб. в упомянутом случае превышения скоростного лимита на 20–40 км/ч. После вступления поправок в силу скидка составит лишь 25%. Таким образом, речь идет уже о 562,5 руб.

Остальные штрафы повышаются в среднем в полтора раза, но с учетом пересмотра скидки «оперативный» платеж вырастет в 2,25 раза, обращает внимание глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

В составах, связанных с пьяным вождением и другими грубейшими нарушениями, сроки лишения прав остаются прежними.

Самой крупной из предлагаемых санкций станет штраф за нарушение, которое повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести в результате ДТП,— 37,5 тыс. руб.

Павел Крашенинников в четверг заявил, что новый законопроект примут, скорее всего, до конца года. Вступить в силу он должен с 1 января 2025 года.

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Поскольку изменения поступили не отдельным законопроектом, а в виде поправок к внесенному в парламент ранее документу, пояснительной записки нет. Неизвестно также, кто выступил ключевым разработчиком нормативного акта, но, по данным “Ъ”, поправки инициированы не МВД. Категорически опровергали причастность к разработке документа Минфин и Минтранс. Отметим, СМИ ранее сообщали о рассмотрении этого документа на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. “Ъ” направлял официальный запрос в Белый дом, но там отказались от комментариев.

«Когда такая непростая экономическая ситуация, пополнять доходную часть бюджета за счет кошельков автолюбителей как минимум несвоевременно,— прокомментировал “Ъ” инициативу глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).— С учетом высоких цен на бензин, ставок транспортного налога это неправильно».

Господин Нилов подчеркнул, что большая часть составов, по которым повышаются штрафы, фиксируется камерами, которые «явно работают в интересах бюджета, а не безопасности».

Отметим, это первая за четыре года попытка пакетно увеличить штрафы за нарушения ПДД. В начале 2020 года ужесточение предлагали ввести Минюст и МВД в рамках разработки нового КоАП. В «Единой России» тогда назвали проект «машиной для поборов с населения». Документ так и не внесли в Госдуму, он с тех пор находится на доработке. Позже звучали лишь точечные предложения: к примеру мэрия Москвы предлагала отметить «нештрафуемый» порог за превышение скорости, но идея не была поддержана.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает целесообразным поднимать штрафы только за опасные деяния: пьяную езду, превышение скорости более чем на 60 км/ч в городе, отказ использовать детские сиденья и т. д. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддерживает это мнение, считая правильным оставить санкции за незначительные нарушения на уровне, который «соотносится с реальными доходами населения».

Повышение штрафов с учетом накопленной инфляции ожидалось давно, и автомобилисты, судя по соцсетям, восприняли эту новость спокойно, высказывает свою точку зрения координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Штрафы за скорость, напомним, не менялись с 2007 года, за пьяное вождение — с 2014 года, за проезд на красный свет — с 2011 года.

Иван Буранов