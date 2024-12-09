Danone перешел в знакомые руки

Производитель продуктов питания «Юнимилк» из Татарстана меньше года был владельцем российских активов французской Danone: теперь этот бизнес официально перешел под контроль бывшего чиновника из Чечни Руслана Алисултанова. Он возглавляет совет директоров Health & Nutrition — холдинга, объединяющего сейчас бывшие производственные площадки Danone в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Информация о том, что Руслан Алисултанов стал единственным владельцем ООО «Юнимилк», чья дочерняя структура «Вамин р» в мае 2024 года приобрела бывшие производственные площадки Danone в России, появилась в базе СПАРК 6 декабря 2024 года. Весной этого года издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщало, что за получение контроля над российским бизнесом Danone структура «Юнимилк» согласилась заплатить 17,7 млрд руб., или $191,5 млн по курсу на май текущего года.

В холдинге Health & Nutrition (H&N), который сейчас управляет активами Danone в РФ, подтвердили “Ъ” смену акционера, но заверили, что это не повлияет на деятельность компании.

В компании отметили, что господин Алисултанов хорошо знаком с текущим состоянием бизнеса H&N. Он с лета 2023 года возглавляет совет директоров холдинга.

Именно тогда активы Danone по указу президента Владимира Путина были переданы в управление Росимуществу. Тогда же гендиректором российского подразделения Danone был назначен министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. Этому предшествовало заявление французской компании о желании покинут рынок РФ из-за начала российско-украинского военного конфликта.

Якуб Закриев, гендиректор Health & Nutrition (ранее Danone в РФ), в интервью «Интерфаксу» в сентябре: Наша компания — крупнейший закупщик сырого молока в России.

Из открытых источников следует, что Руслан Алисултанов тоже работал в минсельхозе республики и был замминистром, до этого занимал должность заместителя мэра Грозного. Он сконцентрировал в своих руках серьезный бизнес на продовольственном рынке. Бывшие активы Danone в России — это 12 заводов, где производилась, в частности, молочная продукция под брендами «Простоквашино», «АктиБио», «Даниссимо», Actimuno. Согласно исследованию Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Milknews и Streda Consulting, по итогу 2023 года компания заняла второе место по объему продаж, уступив «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник»). По данным СПАРК, совокупная выручка бывших активов Danone в РФ за 2023 год сократилась на 1,88% год к году, до 91,13 млрд руб., чистая прибыль — на 20,89%, до 4,4 млрд руб.

«Юнимилк» — производитель сливочного масла и сыров под маркой «Вамин» («Купеческий», «Императорский», «Гауда» и др.). Компания была создана на базе обанкротившегося ОАО «Вамин-Татарстан» в 2014 году. По данным СПАРК, в 2023 году выручка «Юнимилк» увеличилась на 12,2% год к году, до 8,19 млрд руб. До декабря 2024 года «Юнимилк» принадлежала Минтимеру Мингазову — сыну основателя компании Вагиза Мингазова, который в разное время был депутатом Госсовета Татарстана.

Источник “Ъ” в инвестиционных кругах оценивает потенциальную стоимость бывших активов Danone в России в 70–80 млрд руб.

Но вряд ли сделка по покупке 100% долей «Юнимилк» прошла в таком ценовом диапазоне, считает он. По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, Health & Nutrition удалось сохранить те позиции на российском рынке, которые были у Danone. По его данным, в 2024 году компания начала серьезно наращивать объемы продаж как в натуральном, так и в денежном выражении, а также успешно перепозиционировала все свои ключевые торговые марки.

Danone в свою очередь вовремя покинул российский рынок. С осени текущего года власти РФ значительно ужесточили условия продажи западными компаниями своих активов в стране. Теперь при таких сделках обязательный минимальный дисконт составляет 60% от рыночной стоимости бизнеса (ранее было 50%), а взнос в бюджет вырос с 15% до 35%.

Владимир Комаров