Здравствуйте, я ваше пиво

Крупные игроки молочного и пивоваренного рынка РФ, подконтрольные западным инвесторам, переходят под контроль государства. Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика». Обе компании готовились к продаже местного бизнеса, а Carlsberg даже подписал договор с неназванным покупателем. Мера не только приостановит эти сделки, но и может поставить на паузу все M&A с участием иностранцев, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по производству молочной продукции компании «Данон Россия»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод по производству молочной продукции компании «Данон Россия»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доли в структуре производителя молочной продукции Danone АО «Данон Россия» и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 16 июля. В Росимуществе оперативно «Ъ» не ответили. В Danone и Carlsberg в воскресенье комментарии не предоставили.

Обе компании уже объявляли о намерении сократить присутствие в России. Danone анонсировала передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в октябре 2022 года. Сделка могла включать 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты и десерты. А Carlsberg Group в конце июня объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. «Балтика» управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др.

Danone и «Балтика» входят в число крупнейших игроков на своих рынках в России.

В последнем рейтинге Milknews, «Союзмолока» и Streda Consulting Danone занимает первое место среди переработчиков молока с выручкой 122,7 млрд руб. за 2021 год против 107,8 млрд руб. у ближайшего конкурента «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo).

«Балтика», по имеющимся у «Ъ» данным, в 2022 году выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.). Третье место заняли «Объединенные пивоварни Хейнекен», выпустив 93,65 млн дал продукции.

Под временный контроль Росимущества уже переведны генерирующие компании «Фортум» и «Юнипро», принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper, соответственно.

По словам источника «Ъ» в инвестиционных кругах, передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может быть связана со стремлением российских властей помешать выводу за рубеж крупных сумм от продажи активов, что могло бы повлиять на курс рубля. По его мнению, введение государственного управления сейчас может рассматриваться и в других структурах крупных иностранных компаний, продающих бизнес в РФ. Другой собеседник «Ъ» отмечает, что все сделки M&A с участием иностранцев, скорее всего, встанут на паузу. Продажу бизнеса, в частности, планировал и владеющий «Объединенными пивоварнями Хейнекен» голландский концерн Heineken.

Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев говорит, что первоочередной задачей Росимущества как временного управляющего будет обеспечение сохранности активов.

Варианты дальнейших действий — продажа бизнеса или сохранение компаний в государственном управлении — остается открытым, отмечает юрист.

Независимый эксперт Алексей Небольсин говорит, что приход государства в управление «Балтикой», скорее всего, осложнит конкуренцию для остальных участников рынка. С другой стороны, отмечает он, «Балтика» в новом качестве вряд ли сможет продолжать прежнюю работу в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) наряду с иностранными AB InBev Efes и «Объединенными пивоварнями Хейнекен», а следовательно, лоббистские возможности АПП могут ослабнуть.

На молочном рынке, отмечает источник «Ъ» среди производителей, доля Danone далека от доминирующей, потому вряд ли стоит ждать влияния перехода компаний под контроль государства на конкуренцию. Как отмечает собеседник «Ъ», многое будет зависеть от того, какие компетенции есть у Росимущества в части управления пищевыми компаниями.

Анатолий Костырев