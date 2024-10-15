Президент управился с тушенкой

Принадлежащий американской Universal Beverage холдинг «Главпродукт», выпускающий консервы, в том числе тушенку, по указу президента РФ переходит во временное управление Росимущества. Это очередной случай фактической национализации частной компании. В ситуации с «Главпродуктом» такой шаг, по словам источников “Ъ”, потребовался для «обеспечения продовольственной безопасности» страны. Не исключено, что теперь холдинг переориентируется на выпуск продукции большей частью для госнужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Указ президента РФ Владимира Путина о передаче во временное управление Росимущества основных активов «Главпродукта» был обнародован 15 октября 2024 года. Речь идет об ООО «Главпродукт», АО «Главпродукт», ООО «Главпродукт-патент», Балтийском консервном заводе, Объединенных консервных заводах, Верховском молочно-консервном заводе, Объединенной индустриальной компании, АО «Орелпродукт» и ООО «Промсельхозинвест». В «Главпродукте» на запрос “Ъ” не ответили.

Продукция холдинга, выпускаемая под одноименным брендом (а это мясная тушенка, рыбные, молочные, овощные консервы, паштеты и соусы), известна российским потребителям с начала 2000-х годов. Сама компания создана в 1999 году американской Universal Beverage, основанной гражданином США российского происхождения Леонидом Смирновым. В 1970-х годах он эмигрировал в Соединенные Штаты, где изучал маркетинг, продавал недвижимость в Нью-Йорке, а в середине 1990-х годов вернулся в Россию и занялся пищевой промышленностью, сообщал Forbes в 2006 году. Связаться с господином Смирновым “Ъ” не удалось.

По информации инвестбанкира Ильи Шумова, владелец бизнеса давно не живет в России. Последний раз Леонид Смирнов упоминался в прессе в 2007 году в связи с обысками в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Тогда же сообщалось, что бизнесмен уехал в Германию (см. “Ъ” от 18 апреля 2007 года). По словам господина Шумова, несколько лет назад на рынке циркулировала информация о поиске покупателя на весь холдинг «Главпродукт».

Опрошенные “Ъ” эксперты затруднились оценить совокупную стоимость «Главпродукта», так как бизнес распределен на разные юрлица. Их финансовые показатели, приведенные в базе СПАРК, также не отображают реальную картину. «Сама компания называет себя лидером на рынке консервов»,— добавляет Илья Шумов.

Источник “Ъ”, знакомый с аргументацией передачи структур «Главпродукта» Росимуществу, говорит, что это сделано для «обеспечения продуктовой безопасности» страны. По этой же причине, добавляет он, были национализированы ряд агрохолдингов. Вероятнее всего, речь идет об «Агротерре», принадлежащей нидерландскому Agroterra Holdings B.V. и переданной указом президента РФ во временное управление Росимуществу (см. “Ъ” от 8 апреля).

По словам собеседника “Ъ”, после фактической национализации «Главпродукта» компания будет поставлять большую часть продукции для госнужд. Еще в 2007 году “Ъ” сообщал, что холдинг являлся одним из крупных поставщиков питания для Минобороны РФ. Но сейчас в базе госзакупок и в СПАРК не удалось обнаружить информацию о госконтрактах, заключенных структурами «Главпродукта» с военным министерством.

Случай с передачей структур «Главпродукта» во временное управление Росимущества не единственный (см. справку). При этом передача бизнеса во временное управление не лишает владельцев их активов, но собственник больше не имеет права принимать управленческие решения, поясняет адвокат бюро «Ольга Ренова и партнеры» Юлия Нагина.

По ее словам, в полномочия Росимущества как временного управляющего не входит отчуждение имущества компании, наоборот, его цель — обеспечить сохранность актива.

Среди известных примеров показательна история с французским производителем молочной продукции Danone, где вначале было введено внешнее управление со стороны Росимущества, но позже оно было отменено (см. “Ъ” от 13 марта). Позже компания сообщила о продаже своего бизнеса в РФ. Вероятно, не исключает госпожа Нагина, это было также вызвано стремлением избежать иска от Danone в международный инвестиционный арбитраж.

У западных компаний не осталось шансов безболезненно продать бизнес в РФ. Так, требуемый от них властями РФ дисконт при реализации активов теперь увеличивается до 60% от их рыночной стоимости против 50% ранее, а обязательный взнос в бюджет РФ — с 15% до 35%. Такое ужесточение, по мнению Юлии Нагиной, «может остановить тех, кто хотел продать активы из-за риска их передачи во временное управление» Росимуществу или другой третьей стороне.

Халиль Аминов, Владимир Комаров