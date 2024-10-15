Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Какие активы передавались под управление государства с 2022 года

История вопроса

В июле 2023 года после ухода производителя молочных продуктов Danone c российского рынка Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Данон Россия» и «Данон Трейд». Тогда же под управление Росимущества перешли 98,56% в пивоваренной компании «Балтика», принадлежавшие датской Carlsberg. В марте 2024 года на предприятиях Danone было отменено внешнее управление, а в мае компания сообщила, что ее бизнес в РФ продан «Вамин Р» из Татарстана. Сделка оценивалась в 17,7 млрд руб.

В сентябре 2023 года Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт».

В декабре 2023 года Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции автодилера «Рольф». Основатель холдинга Сергей Петров находится в розыске по обвинению в незаконном выводе средств за рубеж. В сентябре 2024 года новым владельцем холдинга стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Стоимость сделки оценивалась в 30–40 млрд руб.

В апреле 2024 года Владимир Путин передал компании АО «Газпром бытовые системы» во временное управление российское имущество немецкого производителя бытовой техники Bosch и итальянского производителя Ariston, в том числе их производства в Ленобласти.

В июле 2024 года указом президента во временное управление Росимущества были переданы российские активы австрийской компании—производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...