Какие активы передавались под управление государства с 2022 года

В июле 2023 года после ухода производителя молочных продуктов Danone c российского рынка Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции «Данон Россия» и «Данон Трейд». Тогда же под управление Росимущества перешли 98,56% в пивоваренной компании «Балтика», принадлежавшие датской Carlsberg. В марте 2024 года на предприятиях Danone было отменено внешнее управление, а в мае компания сообщила, что ее бизнес в РФ продан «Вамин Р» из Татарстана. Сделка оценивалась в 17,7 млрд руб.

В сентябре 2023 года Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт».

В декабре 2023 года Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции автодилера «Рольф». Основатель холдинга Сергей Петров находится в розыске по обвинению в незаконном выводе средств за рубеж. В сентябре 2024 года новым владельцем холдинга стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Стоимость сделки оценивалась в 30–40 млрд руб.

В апреле 2024 года Владимир Путин передал компании АО «Газпром бытовые системы» во временное управление российское имущество немецкого производителя бытовой техники Bosch и итальянского производителя Ariston, в том числе их производства в Ленобласти.

В июле 2024 года указом президента во временное управление Росимущества были переданы российские активы австрийской компании—производителя металлической упаковки Silgan Holdings Austria.