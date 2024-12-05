Чем известен новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Хинштейн Александр Евсеевич родился 26 октября 1974 года в Москве. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД по специальности «правоведение». В 2013 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва.

С 1991 года был внештатным сотрудником газеты «Московский комсомолец», с 1992 по 2003 год — штатным журналистом издания, политическим обозревателем. С сентября 1999 по декабрь 2002 года — автор и ведущий еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Получил известность благодаря своим громким журналистским расследованиям в сфере коррупции.

19 декабря 1999 года баллотировался в Госдуму по Орехово-Борисовскому одномандатному округу (Москва), занял второе место с результатом 16,13%. 7 декабря 2003 года избран депутатом Госдумы по Семеновскому одномандатному округу (Нижегородская область). Баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России». В 2004–2005 годах был членом комитета по безопасности, затем заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

В 2007, 2011, 2018 и 2021 годах переизбирался в Госдуму от «Единой России». В 2009 году включен в кадровый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. С 2020 года возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В 2016–2018 годах также был советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова. Курировал вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Член партии «Единая Россия» с 2003 года. Был советником по СМИ секретаря генсовета партии, заместителем секретаря. Член комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи. Координатор федерального партийного проекта «Историческая память». Входит в президиум Ассоциации юристов России. Секретарь Союза журналистов РФ.

Награжден орденами Александра Невского, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003). Имеет благодарность и Почетную грамоту президента РФ, благодарность правительства РФ.

Лауреат ряда профессиональных журналистских премий, в том числе «Золотое перо России» за 2004 год. Автор книг «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги» (2007), «Ельцин. Кремль. История болезни» (2007), «Сказка о потерянном времени: почему Брежнев не смог стать Путиным» (2010), «Кризис» (2009; в соавторстве с Владимиром Мединским), «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым» (2018) и других.