Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин: Госдума поможет Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента намерена содействовать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в вопросах дальнейшего многопланового развития региона в непростой в обстановке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У него должно все получиться. Со своей стороны будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям»,— процитировал господина Володина сайт Госдумы. По словам спикера, господину Хинштейну пригодится опыт, полученный им в период работы законодателем. Кроме того, врио курского губернатора понимает актуальные для регионов проблемы, поскольку ранее избирался в нижнюю палату парламента по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей.

В свою очередь, первый заместитель председателя Совета федерации врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что Александр Хинштейн проявил себя принципиальным и слышащим людей политиком. Сенатор высказал мнение, что врио курского губернатора оправдает доверие президента Владимира Путина, поскольку в сложный для региона момент способен эффективно отстаивать интересы курян и «не боится сложных задач, неудобных вопросов и ответственности».

Вечером накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Хинштейна. Глава государства обратил внимание, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, отметив, что с 2016 по 2018 год господин Хинштейн работал советником директора Росгвардии.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...