Володин: Госдума поможет Хинштейну в соцэкономическом развитии Курской области

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента намерена содействовать врио губернатора Курской области Александру Хинштейну в вопросах дальнейшего многопланового развития региона в непростой в обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У него должно все получиться. Со своей стороны будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям»,— процитировал господина Володина сайт Госдумы. По словам спикера, господину Хинштейну пригодится опыт, полученный им в период работы законодателем. Кроме того, врио курского губернатора понимает актуальные для регионов проблемы, поскольку ранее избирался в нижнюю палату парламента по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей.

В свою очередь, первый заместитель председателя Совета федерации врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что Александр Хинштейн проявил себя принципиальным и слышащим людей политиком. Сенатор высказал мнение, что врио курского губернатора оправдает доверие президента Владимира Путина, поскольку в сложный для региона момент способен эффективно отстаивать интересы курян и «не боится сложных задач, неудобных вопросов и ответственности».

Вечером накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Александра Хинштейна. Глава государства обратил внимание, что в регионе сейчас востребовано кризисное управление, отметив, что с 2016 по 2018 год господин Хинштейн работал советником директора Росгвардии.