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Коммерсантъ FM
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«Щелкунчик» остается «безбилетником»

Справляется ли новая система продаж Большого театра с ажиотажем вокруг балета

Первый день продаж билетов на «Щелкунчик» разочаровал москвичей. 2 декабря Большой театр запустил аукцион, а также их реализацию на сайте. Как убедился “Ъ FM”, выбрать и оплатить места было практически невозможно. Спустя пару минут после старта их все выкупили, потом же появлялись единичные варианты. Как и в прошлые годы, онлайн-площадка временно не работала. В пресс-службе театра это объяснили атакой ботов. Через что прошли желающие посмотреть балет? Подробности — у Владислава Викторова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом году из-за колоссальной популярности балета «Щелкунчик» Большой поменял систему продаж, о чем заявил неделю назад. Часть билетов реализуется через аукцион, остальные — на сайте. Теперь никаких очередей у касс и браслетов, из-за которых несколько лет москвичи штурмовали театр. Но и здесь не обошлось без эксцессов. По традиции на сайте — массовые сбои, пользователи не могли купить билеты, и всё, как уверяет учреждение, из-за атаки ботов. Среди желающих попасть на легендарную постановку Юрия Григоровича был и редактор “Ъ FM” Иван Корякин:

«Нам удалось открыть сайт, он работал. Удалось и зайти на страницу спектакля и даже увидеть схему зала, на которой, по идее, должны были загораться отдельные кресла, что, кстати, и происходило. Но при попытке это место выбрать и перейти к оплате все и заканчивалось, потому что иногда всплывало окно, что оно уже кем-то выкуплено, иногда не всплывало ничего, и все попытки оказывались тщетными».

Найдутся ли желающие посмотреть трансляцию "Щелкунчика" в кинозале

2 декабря продавали билеты только на спектакль 17-го числа. СМИ пишут, что доступны были лишь 244 места и то на ярусах. Всего же историческая сцена вмещает в семь раз больше человек. Цены на балконах доходили до 25 тыс. руб., а взять места рядом практически нереально. Но стоимость для многих оказалась приемлемой, вопрос в категории билетов, рассказал “Ъ FM” москвич Константин, которому все же посчастливилось приобрести билет:

«На самом деле, покупка билетов на "Щелкунчика" в Большой — это что-то среднее между лотереей, казино и тестом на внимательность.

Чтобы свободное место хотя бы увидеть, нужно смотреть, буквально не моргая, на страничку бронирования, потому что билеты появляются, как вспышки: два билета здесь, три там, они все в разных местах. Уже практически отчаявшись, проведя более получаса на сайте Большого театра в разделе покупки билетов, я уже думал его закрыть. И удалось буквально случайно выбрать место на балкон четвертого яруса за 12,5 тыс. руб. Люди пишут, что мне придется любоваться на люстру».

Поможет ли аукцион билетов на «Щелкунчика» избежать спекуляций

Такого же ажиотажа, как при онлайн-покупках, не возникло на аукционной площадке. Финальные цены не сильно отличались от стартовых. Максимальная ставка на один билет составила 85 тыс. руб. при начальной в 50 тыс. руб. На комплект из четырех билетов — 235 тыс. руб. При этом на многие кресла в партере желающих не оказалось, заявок на них не было. В любом случае система продаж в Большом театре еще не идеальна, отметил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Эта схема только начинает отладку. Как всегда, в первые дни возникают проблемы, иногда большие, иногда нерешаемые, но тем не менее это намного лучше и цивилизованнее, чем при той ситуации, когда люди стоят на морозе часами и дерутся с мошенниками.

За «Щелкунчиком» на край света

Здесь важно понимать, что существует повышенный спрос, который невозможно удовлетворить, а, к сожалению, все, что связано с искусством, отчасти имеет именно такое свойство, а аукционная система себя оправдала на протяжении долгого времени. Другой вопрос, что, на мой взгляд, это можно было бы сделать более эффективно и производительно. Но этого пока никто не умеет в мире».

Чтобы проверить это, время еще есть. Продажи на новогодние балеты Чайковского будут ежедневно проходить до 14 декабря.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов, Елена Тюленева

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