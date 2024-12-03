«Щелкунчик» остается «безбилетником»

Первый день продаж билетов на «Щелкунчик» разочаровал москвичей. 2 декабря Большой театр запустил аукцион, а также их реализацию на сайте. Как убедился “Ъ FM”, выбрать и оплатить места было практически невозможно. Спустя пару минут после старта их все выкупили, потом же появлялись единичные варианты. Как и в прошлые годы, онлайн-площадка временно не работала. В пресс-службе театра это объяснили атакой ботов. Через что прошли желающие посмотреть балет? Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом году из-за колоссальной популярности балета «Щелкунчик» Большой поменял систему продаж, о чем заявил неделю назад. Часть билетов реализуется через аукцион, остальные — на сайте. Теперь никаких очередей у касс и браслетов, из-за которых несколько лет москвичи штурмовали театр. Но и здесь не обошлось без эксцессов. По традиции на сайте — массовые сбои, пользователи не могли купить билеты, и всё, как уверяет учреждение, из-за атаки ботов. Среди желающих попасть на легендарную постановку Юрия Григоровича был и редактор “Ъ FM” Иван Корякин:

«Нам удалось открыть сайт, он работал. Удалось и зайти на страницу спектакля и даже увидеть схему зала, на которой, по идее, должны были загораться отдельные кресла, что, кстати, и происходило. Но при попытке это место выбрать и перейти к оплате все и заканчивалось, потому что иногда всплывало окно, что оно уже кем-то выкуплено, иногда не всплывало ничего, и все попытки оказывались тщетными».

2 декабря продавали билеты только на спектакль 17-го числа. СМИ пишут, что доступны были лишь 244 места и то на ярусах. Всего же историческая сцена вмещает в семь раз больше человек. Цены на балконах доходили до 25 тыс. руб., а взять места рядом практически нереально. Но стоимость для многих оказалась приемлемой, вопрос в категории билетов, рассказал “Ъ FM” москвич Константин, которому все же посчастливилось приобрести билет:

«На самом деле, покупка билетов на "Щелкунчика" в Большой — это что-то среднее между лотереей, казино и тестом на внимательность.

Чтобы свободное место хотя бы увидеть, нужно смотреть, буквально не моргая, на страничку бронирования, потому что билеты появляются, как вспышки: два билета здесь, три там, они все в разных местах. Уже практически отчаявшись, проведя более получаса на сайте Большого театра в разделе покупки билетов, я уже думал его закрыть. И удалось буквально случайно выбрать место на балкон четвертого яруса за 12,5 тыс. руб. Люди пишут, что мне придется любоваться на люстру».

Такого же ажиотажа, как при онлайн-покупках, не возникло на аукционной площадке. Финальные цены не сильно отличались от стартовых. Максимальная ставка на один билет составила 85 тыс. руб. при начальной в 50 тыс. руб. На комплект из четырех билетов — 235 тыс. руб. При этом на многие кресла в партере желающих не оказалось, заявок на них не было. В любом случае система продаж в Большом театре еще не идеальна, отметил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Эта схема только начинает отладку. Как всегда, в первые дни возникают проблемы, иногда большие, иногда нерешаемые, но тем не менее это намного лучше и цивилизованнее, чем при той ситуации, когда люди стоят на морозе часами и дерутся с мошенниками.

Здесь важно понимать, что существует повышенный спрос, который невозможно удовлетворить, а, к сожалению, все, что связано с искусством, отчасти имеет именно такое свойство, а аукционная система себя оправдала на протяжении долгого времени. Другой вопрос, что, на мой взгляд, это можно было бы сделать более эффективно и производительно. Но этого пока никто не умеет в мире».

Чтобы проверить это, время еще есть. Продажи на новогодние балеты Чайковского будут ежедневно проходить до 14 декабря.

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Владислав Викторов, Елена Тюленева