За «Щелкунчиком» на край света

Большой театр москвичам заменили региональные: жители столицы все чаще смотрят постановки в других городах. Повышенный спрос “Ъ FM” подтвердили в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Зрителей в первую очередь интересует «Щелкунчик». Посмотреть нашумевшую постановку Юрия Григоровича в столице удается далеко не каждому. Билеты в других городах вместе с транспортными расходами обходятся в разы дешевле. Но есть нюанс — не все собеседники “Ъ FM” остались довольны альтернативными спектаклями. Как устроен билетный туризм? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Культурная столица России ощущает наплыв балетных туристов не первый год. Зрители отправляются в Санкт-Петербург на один-два дня. В программе: посещение Эрмитажа, небольшая экскурсия по городу, а вечером — долгожданный балет. Театры предлагают как минимум три вариации легендарного «Щелкунчика». О том, что привлекает настоящих ценителей искусства, говорит основательница проекта КультГуру Анна Шалякина, которая организовывает туры: «У нас сейчас едут в основном профессионалы, те, кто действительно смотрит составы, кому интересно на определенных прим приехать.

Как мне говорят москвичи, в Петербурге значительно дешевле и легче попасть на звезд Большого театра. На "Щелкунчика" в Мариинском театре уже многие даты раскуплены. Средняя стоимость от 6 тыс. руб. до 30 тыс. руб. на самые лучшие места в партере».

Для сравнения в Большом театре партер может стартовать от 60 тыс. руб. Хотя официальные продажи на новогодние балеты еще не начались, таких цен ждут постоянные зрители. И опасения не безосновательны, говорят собеседники “Ъ FM”. После смены руководства и назначения Валерия Гергиева директором главной московской сцены СМИ писали о подорожании билетов минимум двое.

Поэтому многие экономят и выбирают альтернативные постановки. Так, в Новосибирском театре оперы и балета уже выкуплены порядка 70% мест, а продажи в первый день открытия касс превысили прошлогодние, рассказал “Ъ FM” заместитель гендиректора учреждения Александр Савин: «"Щелкунчика" в достаточном количестве у нас запланировано. Добавлено уже три дополнительных показа.

Суммарно до Нового года и после будет 20 показов "Щелкунчика" в постановке Юрия Григоровича — ровно та же постановка, что идет в Большом театре. Да, мы знаем, что очень много приезжает гостей, в том числе и москвичей, для которых поездка в Новосибирск по деньгам ничуть не уступает посещению театра в Москве. Зрители говорят, мол, мы на всю семью купили за 10 тыс. руб. пять билетов на хорошие местае в партере».

Примерно за столько же предлагают места в Нижегородском театре. Цены на «Щелкунчика» стартуют от 800 руб. и доходят до 8 тыс. руб. Там так же, как и в прошлом сезоне, ждут аншлагов. И вероятно, не зря. На спрос работает сам «бренд» — сказка Эрнста Гофмана стала неотъемлемым атрибутом Нового года, наравне с оливье и мандаринами.

Но сами постановки иногда далеки от волшебства. Ожидания собеседницы “Ъ FM” Наталии не оправдал «Щелкунчик» в Нальчике, хотя и была заявлена московская труппа: «Меня смутил состав артистов. Все-таки они должны быть стройными, подтянутыми, спортивного телосложения, то есть мы должны видеть их мышцы. Но не все выступающие были такого плана. Были даже крупные артисты, и в обтягивающих костюмах это смотрелось неказисто.

Если рассматривать оценку зрителей, в некоторых моментах был смех. Это было связано с контрастом участников. То есть когда ты думаешь, что вот сейчас выйдет легкая балерина, и она начинает делать прыжок в воздухе, и потом этот легкий прыжок раздается по всему залу».

Впрочем, плюсы региональных театров подчас перевешивают: там нет многокилометровых очередей у касс и перекупщиков, которые отдают билеты за 200 тыс. руб. и выше, как это было в Большом в прежние годы.

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Елена Тюленева, Ульяна Горелова