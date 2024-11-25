«Щелкунчик» попробует поторговаться

Большой театр намерен решить проблему перекупщиков с помощью аукциона. А заодно привлечь деньги на поддержку артистов. Часть билетов на новогодний балет «Щелкунчик» теперь будут продавать на торгах в интернете. Минимальная цена составит 100 тыс. руб. за два места. Продажи начнутся 2 декабря только на сайте Большого, без живых очередей. Аукцион состоится на отдельном ресурсе. Новую схему в театре объяснили «колоссальной популярностью постановки». Кто останется в выигрыше? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

Для проведения билетного аукциона Большой создал специальный сайт на платформе электронных торгов «Сбера». Там есть подробные инструкции . От физлиц потребуется оставить свои данные: ИНН, электронную почту, телефон, копию паспорта. Организациям чуть сложнее. В инструкции указано, что минимальный шаг торгов — 5 тыс. руб., а максимальный — 50 тыс. руб. Аукцион для каждого лота будет длиться 60 минут. Больше четырех билетов один участник купить не сможет.

Такая система продажи билетов — мировая практика, отмечает критик Марина Шамадина: «Такая система продаж бывает в Венской опере. Аукцион, естественно, предполагает дорогие билеты. Ажиотаж с ночными очередями был только на новогоднего "Щелкунчика". Сейчас очной продажи не будет, только онлайн, поэтому не будет и ночных очередей».

Большой театр анонсировал 18 предновогодних показов «Щелкунчика». Ценообразование будет динамическим. Чем ближе к праздникам, тем дороже. Аукцион — шаг в правильном направлении, который позволит расширить финансовые возможности театра, считает промоутер Ильдар Бакеев, который запускал подобную систему несколько лет назад и она, кажется, себя оправдала: «Бухгалтерия Большого театра не превратится в спекулянта, она просто изменит источник своего финансирования и будет брать больше денег с рынка, нежели у государства. С той точки зрения, чтобы продать ровно столько билетов, сколько можно было бы продать за такую цену.

Может быть, система Сбербанка умеет видеть, когда и какие билеты продаются, от чего это зависит, какие категории, какие зрители. У них сейчас есть искусственный интеллект. Если театр сможет заработать деньги, это благо. Но смогут ли они победить спекулянтов? Это большой вопрос». Рассмотреть заявку на лот обещают в течение одного дня. После этого можно выбрать подходящую схему: комплект из одного, двух или четырех билетов на подходящую дату. На аукционе итоговая сумма покупки сможет достичь нескольких миллионов, допускает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов: «В каком объеме будет применяться аукционная система, покажет результат, но уверен, что даже в лучшем случае это будет несколько процентов от всей билетной массы. Аукцион невыгоден билетной мафии. Но неверно думать, что аукционная система приведет к повышению цены на билеты. Во многих случаях, наоборот, будет снижение цен. Но на мероприятия с участием суперзвезд или присутствие первых лиц страны стоимость билета может быть хоть 10 млн, и это нормально».

Впрочем, есть сомнения, что система торгов полностью выведет из игры спекулянтов. Что помешает им создать бота, который будет отслеживать билеты и участвовать в аукционах? Так рассуждает директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Максимум, что можно ждать, это некое охлаждение рынка, ведь процедуры становятся более сложными. Боты очень неплохо мониторят открывающиеся окна. Система, проводящая аукцион, обычно встречная и не может отличить бота от человека. Естественно, он будет отбирать самые хорошие варианты, а человеку конкурировать с ботом просто невозможно. Где гарантия того, что перекуп не воспользуется бэтим отлаженным ИИ и не купит билет за маленькую цену, а потом выставит этот билет на вторичную продажу? Примитивные алгоритмы пишутся за неделю. Думаю, что это будет адаптация уже существующих трейдинговых инструментов».

В 2024 году продажи билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре стартовали 4 ноября и продолжались три недели. Официальная цена достигала 25 тыс. руб., однако перекупщики продавали билеты и за 300 тыс. руб. Собеседники “Ъ FM” ожидают, что в 2024-м посмотреть новогодние спектакли из партера можно будет минимум за 60 тыс. руб.

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Станислав Крючков, Ульяна Горелова, Иван Корякин