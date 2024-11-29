«Щелкунчик» станет звездой экрана

К идее транслировать «Щелкунчика» в кино отнеслись неоднозначно. Крупные кинотеатры ждут ажиотажа. При этом зрители отмечают, что атмосфера в зале будет уже не та. А некоторые даже подумывают нарушить многолетнюю традицию похода в Большой театр на легендарный балет. Критики считают, что трансляция может быть успешной, но только при определенных условиях. Произойдет ли новогоднее чудо Гофмана на киноэкране? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

«Лучше, чем ничего»,— так, опуская яркие эпитеты, почти единогласно зрители и критики называют идею транслировать «Щелкунчика» в кино. Пойдут на сеансы на радость кинотеатрам, вероятно, только самые преданные поклонники. Хоть и нишевый, но спрос будет, все равно контента недостаточно, отмечают в Ассоциации владельцев кинотеатров России. Но полноценной заменой выходу в свет это не станет. Поход на «Щелкунчика» в Большой давно сменил статус с культурного на светское мероприятие, говорит зрительница со стажем Наталья: «Из этого сделали какой-то фетиш. Такой ажиотаж и такие суммы — это несерьезно. "Щелкунчик" — это детский балет. Те, у кого есть деньги, наверное, заплатят. Некоторые ходят и сидят в телефонах, сфотографируются, и им больше ничего не надо».

Некоторые, впрочем, сочли «стакан» «Щелкунчика» наполовину полным — не нужно проходить трехдневный квест с получением браслетов с номерком в беконечной очереди на морозе. Да и цены подъемные, особенно на фоне анонсированного аукциона с минимальным порогом в 100 тыс. руб. за два места, продолжает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова: «Это будет федеральный показ. Продажи в кинотеатры сети "Каро" уже открыты. Стоимость билетов начинается от 1 тыс. руб., мы ждем аншлаги. "Щелкунчик" Большого театра давно является одним из символов Нового года, и не у всех есть возможность приехать в Москву на спектакль, поэтому это отличная альтернатива».

Прямую трансляцию «Щелкунчика» из Большого «сможет увидеть вся страна», говорится на сайте театра. Насладиться волшебством самого новогоднего спектакля можно будет более чем в 100 кинотеатрах вечером 30 декабря и днем 31-го. А за четыре часа до боя курантов обещана бесплатная трансляция на официальной странице Большого в VK. Если опыт окажется успешным, показывать «Щелкунчика» в кино будут и в следующем году. Но все зависит от уровня операторской работы.

Организовать качественную прямую трансляцию сложно, говорит балетный критик Александр Колесников: «Чтобы снять это адекватно, люди должны хорошо знать партитуру. Известно, что "Щелкунчик" Юрия Григоровича поставлен как бы в двух планах: вот течет реальная жизнь бюргерского маленького немецкого городка, а вот эта жизнь обращается своей фантастической стороной. При пересъемке любой спектакль теряет многие свои качества. Раньше съемки для кинотеатров делала французская фирма Bel Air Media, они очень много сняли спектаклей. Но кто сейчас будет?»

Официальные продажи в Большой на сказку Гофмана стартуют в понедельник, 2 декабря. Приобрести билет можно только через официальный сайт. Этим уже поспешили воспользоваться мошенники, Роскомнадзор на днях отчитался о блокировке порядка 17 сайтов-подделок. Удивительная тяга к прекрасному, поражается театральный критик Марина Тимашева: «Чего дурного в том, чтобы в преддверии Нового года на большом экране люди, не очень знающие, куда себя деть, могли бы вместе со всеми посмотреть прекрасный спектакль, и это будет стоить не 50 тыс. руб. за билет.

Но все это вместе мне представляется иногда каким-то грандиозным пиаром, который превратил "Щелкунчика" именно Большого театра в объект каких-то невозможных вожделений. Откуда у нас взялось вообще такое количество любителей балета, хоть убейте, я не понимаю».

В соцсетях некоторые шутят, что в последний раз видели на экранах балет «Лебединое озеро» в конце прошлого века. Впечатления тогда остались неоднозначные.

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Екатерина Вихарева, Елизавета Скобцова