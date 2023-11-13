Большой театр довел до жалобы

На Большой театр подали жалобу из-за очередей. Пострадавшие составили обращения в следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство культуры и администрацию президента из-за давки у касс за билетами на «Щелкунчик». 10 ноября театр раздавал браслеты, позволявшие попасть в очередь на самые востребованные предновогодние показы легендарного балета. У касс Большого собрались несколько сотен желающих. Они сообщали, что из-за плохой организации образовалась давка, двум девушкам понадобилась медицинская помощь. Серьезных увечий никто не получил, однако потенциальные зрители составили коллективную жалобу из-за «ненадлежащей организации продажи билетов».

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Авторы обращения ждут, что им выплатят компенсацию морального ущерба, а руководство театра уволят, рассказала “Ъ FM” одна из заявительниц Кира:

«Ожидаю, что после жалобы хоть что-то изменится в организации продажи билетов. Живая очередь — это зло. Надеюсь, в этой ситуации разберутся с искусственно созданным дефицитом. 50 70% билетов утаено от свободной продажи.

Информация должна быть открытой: сколько билетов действительно было продано и куда. Как минимум театру нужно принести извинения своим зрителям, а как максимум руководство должно быть уволено. Было бы неплохо подать сейчас групповой иск против Большого театра с требованием о возмещении морального вреда.

Если требование у каждого будет по 15 20 тыс. руб., то из тех тысяч людей, которые стояли в очереди, сложится внушительная сумма. Если театр ответит деньгами, тогда, возможно, в следующий раз он организует более безопасную продажу билетов».

Составители жалобы просят также привлечь руководство Большого театра к ответственности за «организацию массовых беспорядков». Ответом на такое коллективное обращение, скорее всего, станет доследственная проверка, которая может вылиться не только в гражданское, но и уголовное разбирательство, говорит член коллегии адвокатов «Люди Дела» Алишер Захидов:

«С гражданско-правовой точки зрения здесь, конечно, нарушение 7-й статьи закона "О защите прав потребителей" — правил безопасной услуги созданием искусственного ажиотажа. С уголовно-правовой точки зрения сначала надо определить степень вреда и привлекать организаторов продажи билетов как сотрудников гостеатра. Таким образом мы можем говорить о проведении доследственной проверки и привлечении ответственных лиц по реализации со стороны театра к уголовной ответственности.

Пострадавшие могут подавать иски о компенсации морального вреда к самому театру за эти безумные дикие очереди, которых вообще не должно быть. Результатом этой жалобы станет возбуждение доследственной проверки. Это коллективная жалоба, резонансное заявление, пострадавшие люди. Это со стороны Следственного комитета. Со стороны гражданско-правовых отношений — компенсация морального вреда, то есть физические и нравственные страдания. Здесь еще может быть и административный состав по 12-й главе закона "О защите прав потребителей". Надо проверять по всем статьям и не замалчивать это».

Вечером 12 ноября на сайте Большого также появилась часть билетов на предновогодние даты. Судя по жалобам в соцсетях, технические трудности на портале возникли еще до старта продаж. А 3 ноября у касс театра также образовалась очередь за четырьмя сотнями браслетов, дававших возможность купить билет на показы «Щелкунчика» с 23 по 28 декабря. Тогда на Театральной площади, по некоторым оценкам, собралось до 2 тыс. человек.

После этого комитет Госдумы по культуре направил депутатский запрос руководству Большого. Театр в итоге ответил, что не собирается менять правила продажи билетов на балет.

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Ульяна Горелова