Какие законы вступают в силу в декабре 2024 года
Краткий обзор основных изменений
Запрет на пропаганду чайлдфри, запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин, эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, ужесточение требований для получения лицензии на оказание услуг связи и другие нововведения.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
С 1 декабря вступает в силу запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин. Подобное нарушение считается «условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. Зимняя резина обязательна до 1 марта.
Подробнее о нововведении — в материале «Ъ».
С 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Он будет проходить в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском, а также на автомобильном пропускном пункте Маштаково Оренбургской области. Этот этап эксперимента продлится до 30 июня 2025 года. Затем начнется следующий. В его рамках для приезжих на всех пропускных пунктах будут формироваться цифровые профили. Иностранцы смогут сделать их самостоятельно — заранее в специальном приложении. В нем также можно будет сообщить о своем визите в Россию.
Как Госдума просила правительство начать эксперимент — в материале «Ъ».
С 1 декабря вырастут тарифы РЖД. Плата за грузовые перевозки будет проиндексирована на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%.
Как РЖД добивалась повышения тарифов — в материале «Ъ».
С 1 декабря изменятся способы определения допустимого улова в районах действия международных договоров России. Росрыболовство будет определять перечень водных биологических ресурсов, а правительство — общий допустимый улов. Ранее эти пункты регулировались самими договорами.
Насколько рентабельно рыболовство — в материале «Ъ».
С 1 декабря ужесточатся требования для получения лицензии на оказание услуг связи. Теперь операторы будут обязаны обеспечить пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам Роскомнадзора.
Как изменилось регулирование сферы связи — в материале «Ъ».
С 1 декабря участники специальной военной операции (СВО) смогут списать долги. Нововведение коснется мобилизованных, контрактников и призванных на военную службу в зону боевых действий, а также их супруг. Списать можно долги, судебный акт о взыскании которых вступил в силу до 1 декабря 2024 года. Вторым условия для получения льготы является подписание контракта с Минобороны не раньше 1 декабря 2024 года. Кроме того, участников СВО освободят от уплаты исполнительного сбора.
Как изменились выплаты при заключении контракта с Минобороны — в материале «Ъ».
С 1 декабря увеличится штатная численность вооруженных сил (ВС). Общее количество вырастет до 2 млн 389 тыс. человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих.
Как менялась численность ВС РФ — в материале «Ъ».
С 4 декабря вводится запрет на пропаганду чайлдфри. Нарушение закона будет караться штрафом в размере 400 тыс. руб. для физлиц, 800 тыс. руб.— для должностных и до 5 млн руб.— для юридических. Под запрет не попадает монашество.
Как сенаторы обсуждали запрет — в материале «Ъ».
С 4 декабря станет проще оформить место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, находящееся в общей долевой собственности. Потребуется заключить договор с кадастровым инженером. Ранее было необходимо получить согласие каждого соседа.
Зачем Минстрой хочет сократить количество машино-мест возле ЖК — в материале «Ъ».
С 10 декабря изменятся правила сдачи экзаменов для мигрантов. Принимать их смогут только государственные учреждения из составленного правительством списка.
Как Госдума меняла миграционное законодательство — в материале «Ъ».
С 20 декабря будут разрешены длительные свидания с родственниками для находящихся в следственных изоляторах. Заключенным потребуется письменное разрешение лица или органа, которые ведут дело. Кроме того, появится возможность заменить длительное свидание на краткосрочное, а само свидание — на телефонный звонок.
Почему адвокаты жаловались на новый порядок общения встреч с подопечными — в материале «Ъ».
31 декабря истекает срок, в течение которого мобилизованные и члены их семей могут обратиться с просьбой о кредитных каникулах.