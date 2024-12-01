Какие законы вступают в силу в декабре 2024 года

Запрет на пропаганду чайлдфри, запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин, эксперимент по сдаче биометрии иностранцами, ужесточение требований для получения лицензии на оказание услуг связи и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С 1 декабря вступает в силу запрет на управление легковым автомобилем без зимних шин. Подобное нарушение считается «условием, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». ГИБДД может применить санкцию в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. Зимняя резина обязательна до 1 марта.

Подробнее о нововведении — в материале «Ъ».

С 1 декабря начнется эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию. Он будет проходить в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском, а также на автомобильном пропускном пункте Маштаково Оренбургской области. Этот этап эксперимента продлится до 30 июня 2025 года. Затем начнется следующий. В его рамках для приезжих на всех пропускных пунктах будут формироваться цифровые профили. Иностранцы смогут сделать их самостоятельно — заранее в специальном приложении. В нем также можно будет сообщить о своем визите в Россию.

Как Госдума просила правительство начать эксперимент — в материале «Ъ».

С 1 декабря вырастут тарифы РЖД. Плата за грузовые перевозки будет проиндексирована на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%.

Как РЖД добивалась повышения тарифов — в материале «Ъ».

С 1 декабря изменятся способы определения допустимого улова в районах действия международных договоров России. Росрыболовство будет определять перечень водных биологических ресурсов, а правительство — общий допустимый улов. Ранее эти пункты регулировались самими договорами.

Насколько рентабельно рыболовство — в материале «Ъ».

С 1 декабря ужесточатся требования для получения лицензии на оказание услуг связи. Теперь операторы будут обязаны обеспечить пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам Роскомнадзора.

Как изменилось регулирование сферы связи — в материале «Ъ».

С 1 декабря участники специальной военной операции (СВО) смогут списать долги. Нововведение коснется мобилизованных, контрактников и призванных на военную службу в зону боевых действий, а также их супруг. Списать можно долги, судебный акт о взыскании которых вступил в силу до 1 декабря 2024 года. Вторым условия для получения льготы является подписание контракта с Минобороны не раньше 1 декабря 2024 года. Кроме того, участников СВО освободят от уплаты исполнительного сбора.

Как изменились выплаты при заключении контракта с Минобороны — в материале «Ъ».

С 1 декабря увеличится штатная численность вооруженных сил (ВС). Общее количество вырастет до 2 млн 389 тыс. человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих.

Как менялась численность ВС РФ — в материале «Ъ».

С 4 декабря вводится запрет на пропаганду чайлдфри. Нарушение закона будет караться штрафом в размере 400 тыс. руб. для физлиц, 800 тыс. руб.— для должностных и до 5 млн руб.— для юридических. Под запрет не попадает монашество.

Как сенаторы обсуждали запрет — в материале «Ъ».

С 4 декабря станет проще оформить место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, находящееся в общей долевой собственности. Потребуется заключить договор с кадастровым инженером. Ранее было необходимо получить согласие каждого соседа.

Зачем Минстрой хочет сократить количество машино-мест возле ЖК — в материале «Ъ».

С 10 декабря изменятся правила сдачи экзаменов для мигрантов. Принимать их смогут только государственные учреждения из составленного правительством списка.

Как Госдума меняла миграционное законодательство — в материале «Ъ».

С 20 декабря будут разрешены длительные свидания с родственниками для находящихся в следственных изоляторах. Заключенным потребуется письменное разрешение лица или органа, которые ведут дело. Кроме того, появится возможность заменить длительное свидание на краткосрочное, а само свидание — на телефонный звонок.

Почему адвокаты жаловались на новый порядок общения встреч с подопечными — в материале «Ъ».

31 декабря истекает срок, в течение которого мобилизованные и члены их семей могут обратиться с просьбой о кредитных каникулах.

Кому могут списать долги по кредитам — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов