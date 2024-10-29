Из тени в свет перелетая

Госдума во вторник приняла во втором и окончательном третьем чтении четыре закона из «миграционного пакета». Депутаты ужесточили наказание за организацию нелегальной миграции и ответственность для самих нелегалов, совершающих преступления, запретили рекламу серых услуг и экзамены по русскому языку в частных организациях. Масштабная борьба с незваными гостями на этом не заканчивается, но в Думе, как выяснилось, уже готовы взяться и за проблемы «белой» миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оградив Россию от нелегальных мигрантов, Госдума должна будет подумать и о легальных, считают депутаты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Оградив Россию от нелегальных мигрантов, Госдума должна будет подумать и о легальных, считают депутаты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Четыре закона, принятые 29 октября, содержат изменения к УК и УПК для организаторов нелегальной миграции и самих нелегалов, вводят внесудебную блокировку интернет-ресурсов с рекламой незаконных услуг для мигрантов, а также запрещают частникам принимать экзамены у приезжих (подробнее см. “Ъ” от 17 и 23 октября).

Поправки к УК и УПК ко второму чтению не изменились, сообщила госпожа Яровая.

Она напомнила, что организованная нелегальная миграция — одна из концептуальных угроз для России, потому было важно поставить перед правоохранителями соответствующие задачи и снабдить их «рычагами» для борьбы.

Другой сигнал депутаты подают самим нелегалам: ужесточение ответственности станет «ориентиром для всех, кто сегодня пребывает в таком статусе» и даст им «понимание, что ответственность неотвратима», уверена вице-спикер.

Не менее важными, с точки зрения депутатов, стали поправки, запрещающие частникам принимать у мигрантов экзамены по русскому языку. В этой сфере, по данным Ирины Яровой, сложился масштабный теневой рынок с миллиардными оборотами, участники которого «умудрились даже написать жалобу в ФАС» о том, что их отстранение «нарушает конкуренцию». Поставить «точку в этой истории» следует немедленно, заключила вице-спикер, поддержав предложенное уточнение о том, что закон должен вступить в силу уже через месяц после принятия.

Все четыре инициативы Дума предсказуемо поддержала единогласно. После чего Михаил Матвеев (КПРФ) предложил и далее совершенствовать новые механизмы и, к примеру, повторно проверить сертификаты всех, кто получил их в коммерческих вузах. Спикер Вячеслав Володин выразил надежду, что в странах СНГ новеллы воспримут позитивно: «Мы боремся с преступностью, делаем все, чтобы сделать сферу прозрачной». А госпожа Яровая добавила, что чисто правоохранительные, на первый взгляд, меры, по сути, еще и гуманитарные, ведь именно нелегальная миграция служит «триггером общественного недружелюбия».

Впрочем, противодействием нелегалам депутаты не ограничились, затронув и проблему легальной трудовой миграции.

Принятые законы не решат всех проблем, и Дума находится на пути к возвращению организованных наборов на предприятия, рассуждал, например, Леонид Калашников (КПРФ), предлагая «либо патенты запрещать, либо мирить эти две составляющие». Рынок труда действительно нуждается во внешних ресурсах, развил эту мысль глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), но анализ свидетельствует, что «порою, обеспечивая работу своих организаций, сами руководители потакают нелегальщине».

«Как только завершим работу по нелегальной миграции, <…> сформулируем предложения в этой части»,— пообещал коллегам господин Володин. А Ирина Яровая выразила мнение, что правительству после всестороннего анализа следует «ответить, какие работники нужны, в каком количестве, качестве и с какими условиями пребывания». «Очень хорошо, если бы Минэкономразвития этим занялось: не гильотиной, которая порой является гильотиной отсечения здравого смысла, а тем, что обеспечивает правопорядок и развитие страны,— подчеркнула она.— Прикрываясь историческими терминами, нельзя прятать действия, которые дают возможность фактически формировать теневые рынки». «Давайте поддержим Ирину Анатольевну — это именно так»,— согласился Вячеслав Володин.

Григорий Лейба