Вопросы языкосдания

Госдума в среду приняла обращение к премьеру Михаилу Мишустину с предложением разработать ряд мер в развитие как уже принятых депутатами, так и еще только готовящихся к внесению законопроектов в области миграции. Упомянутая в документе инициатива о запрете приема в российские школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка неожиданно вызвала резкую критику со стороны единоросса Константина Затулина. Но и он после разъяснительной речи спикера Вячеслава Володина и выступлений коллег оказался в числе 408 депутатов, поддержавших обращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Государственной думы, 20 ноября 2024 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Государственной думы, 20 ноября 2024 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект обращения к главе правительства «по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции» внесли в Думу комитет по контролю и вице-спикер, глава комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая («Единая Россия»). В документе депутаты перечисляют, каких шагов в этом направлении ждут от Белого дома. В частности, они напоминают Михаилу Мишустину о необходимости выработать поэтапный план внедрения системы сбора и обработки биометрических данных иностранцев на границе. Новая система подразумевает среди прочего «проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранных граждан». Также Дума просит правительство подключиться к работе над законопроектом, который готовится к внесению,— о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, не прошедших тестирование по русскому языку,— и выработать на этот счет «комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов».

Представляя документ, Ирина Яровая напомнила о проведенной депутатами «большой аналитической работе», результатом которой стало принятие «системных законов». А в самом обращении, по ее словам, Дума поставила перед правительством блок задач «по наведению порядка в системе контролируемого пребывания, выдворения, недопущению использования фиктивных документов, по обеспечению геномной регистрации, дактилоскопии, биометрии» и т. д.

Обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка вице-спикер назвала «правилом доброжелательного взаимодействия».

Однако аргументы госпожи Яровой не убедили ее коллегу по фракции, первого зампреда комитета Думы по делам СНГ Константина Затулина. «Геномная регистрация у нас по закону употребляется в отношении неопознанных трупов. Я лично не вижу перспектив никаких, чтобы мы повальную геномную регистрацию организовали въезжающих в Россию. Это не только невозможно, но еще и оскорбительно!» — негодовал единоросс. А «языковые» поправки он счел противоречащими закону «Об образовании», по которому право учиться в школе имеет каждый ребенок, в том числе и иностранец.

Ирина Яровая возразила, что «все связанное с геномом» уже прописано в российском законодательстве «при добровольном согласии», а фиксация биометрических данных при въезде стала нормой для многих стран.

Поправки о русском языке закону об образовании тоже не противоречат, заверила она: «Чтобы осуществлять образовательный процесс, необходимо понимание и знание русского языка как главного средства коммуникации». Вице-спикер также добавила, что инициатива поддержана профильным министерством и регионами, а поправки отвечают интересам самих детей мигрантов, потому что, когда они приходят в школу, не зная русский язык, у них «возникает конфликт».

Вступиться за «языковые» поправки счел нужным и Вячеслав Володин: «Мы не случайно вынесли этот вопрос в постановление. Это наша позиция. Ее поддерживает большинство депутатов Государственной думы».

Присутствие в классе детей, не знающих русского языка, мешает учебному процессу, негативно влияет на самих школьников и «несет в себе нагрузки и проблемы учителям», пояснил господин Володин и пообещал, что депутаты начнут работать над этой инициативой уже на следующей неделе.

Поддержали нововведение и представители оппозиции. «Довольно странно, когда спецпредставитель Думы по вопросам миграции (этот пост занимает Константин Затулин.— “Ъ”) прямо противоречит мнению большинства»,— заявил Михаил Матвеев (КПРФ), призвав Ирину Яровую «не останавливаться», несмотря на «огромное давление лоббистов». Геномную регистрацию коммунист назвал очень полезной для раскрытия преступлений. А внефракционный депутат Оксана Дмитриева отметила, что предусмотренное Конституцией всеобщее право на образование распространяется только на граждан РФ.

Господину Затулину пришлось снова взять слово, чтобы заверить, что обращение к правительству он поддерживает, но выступает против того, чтобы употреблять слово «запрет». В итоге за документ проголосовали 408 депутатов, против и воздержавшихся не было. А Вячеслав Володин обратил внимание коллег на то, что голос «за» подал и Константин Затулин.

Ксения Веретенникова