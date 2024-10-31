Рыба окончательно опошлинилась

Вкупе с растущими издержками на обслуживание и модернизацию флота сохранение экспортных пошлин может привести к сокращению операционной рентабельности морского рыболовства, опасаются на рынке. Снизившись в два раза в 2024 году, в 2025-м показатель может потерять еще пять процентных пунктов, составив 2%. Но убедить власти отказаться от пошлин бизнесу будет непросто: это существенный источник дохода госбюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Операционная рентабельность морского рыболовства в 2025 году может сократиться с текущих 7% до 2%, прогнозирует Ассоциация судовладельцев рыболовного флота (АСРФ). Негативный тренд, по мнению организации, может прослеживаться при сохранении курсовых экспортных пошлин. Президент АСРФ Александр Осинцев называет рентабельность в 2% рискованной. В 2023 году, по оценкам организации, речь шла о 14,1%, в случае отмены пошлин показатель 2025 года будет выше. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников пояснил “Ъ”, что АСРФ выражает общую позицию членов.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что при добыче минтая чистая прибыль сократилась в два раза за пять лет. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что по рентабельности морское рыболовство обгоняют производители конкурирующих продуктов — свинины и мяса птицы.

Курсовые экспортные пошлины на рыбу и морепродукты действуют с октября 2023 года. Их размер варьируется в диапазоне 4–7%, увеличиваясь с ростом стоимости доллара. В октябре он составляет 5,5%, в ноябре увеличится до 7%.

В АСРФ отмечают, что на фоне мер совокупный объем отраслевых налогов и фискальных платежей в 2024 году может вырасти на 27% год к году, до 115 млрд руб.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию ранее поддержала отмену курсовых пошлин на филе минтая и иваси, направив проект постановления в правительство. Но решение пока не принято, отмечают в ВАРПЭ.

Изначально курсовые пошлины рассматривалась как временная мера, до 2025 года. Но у рынка есть опасения, что отменены они не будут, отмечают в АСРФ. Управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов сомневается, что у бизнеса есть аргументы, чтобы убедить правительство не повышать валютные пошлины. В Минфине отмечают, что новых решений по сроку действия механизма не принималось.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев обращает внимание на то, что экспортные пошлины — важный источник дохода бюджета. В 2023 году они принесли 140 млрд руб., в январе—феврале этого года — 46 млрд руб., напоминает соучредитель a.t.Legal Николай Титов. Эксперт предполагает, что в случае рыбы пошлины могут рассматриваться и для стабилизации внутренних цен.

Господин Тедеев полагает, что, стремясь убедить власти отказаться от курсовых пошлин, участники рынка могут сделать упор на расчеты, указывающие, что сокращение давления позволит нарастить продажи, увеличив доходы бюджета через налоги. В ВАРПЭ ранее отмечали, что при отмене пошлин экспортный потенциал увеличится с $5,8 млрд в этом году до $8,85 млрд к 2030 году.

Согласно АСРФ, экспорт обеспечивает 70% выручки морского рыболовства. В случае минтая — 80%, говорит Алексей Буглак. Господин Зверев отмечает, что 45% экспортной выручки приходятся на недружественные страны. В ЕС и Великобритании действуют ввозные пошлины на российскую рыбу. Это уже привело к снижению объема поставок за рубеж в январе—августе на 13% год к году, до 1,1 млн тонн (см. “Ъ” от 17 сентября).

Помимо курсовых пошлин на снижение рентабельности морского рыболовства, по данным АСРФ, влияет высокая стоимость кредитования и задержка завершения инвестпроектов. Санкционнные ограничения ведут к росту издержек и уменьшают рентабельность любого бизнеса, связанного с экспортом и импортом, замечает Александр Ефремов. Сергей Сенников говорит, что бизнес также столкнулся с ростом расходов на обслуживание флота и судовое топливо, составляющее значительную часть себестоимости рыбопродукции. Но повлиять на эти факторы, по его мнению, нельзя, в отличие от пошлин.

Александра Мерцалова