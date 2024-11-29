Рубль раскачал инфляционные ожидания

Рубль попытался укрепиться после эмоциональной торговой недели. Но первые шаги пока выглядят неуверенно. Цены на рынке Forex отошли от локальных максимумов: вместо 115 руб. доллар торгуется уже по 108 руб. На межбанковском рынке недружественные валюты тоже потеряли почти 5%: в четверг, 28 ноября, график замер на отметке 107,9 руб. за доллар, евро опустился до 113 руб. Тем не менее официальные курсы ЦБ пока не внушают оптимизма. Американская валюта в пятницу, 29 ноября, подорожала сразу на полтора рубля, до 109 руб. Евро за сутки прибавил в цене три рубля и закрепился выше 116 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О чем говорят эти цифры? И к каким последствиям приведут такие всплески? Экономист и бывший министр финансов Михаил Задорнов уверен, что самое страшное уже позади: «Рубль будет постепенно возвращаться к тем значениям, которые были около недели назад, то есть примерно 100 руб. за доллар. Об этом можно говорить достаточно уверенно, потому что сам по себе этот скачок был спровоцирован одной причиной — новым пакетом санкций США. Банки, их контрагенты и все предприятия в эти дни пытались спасти свои средства.

Платежный баланс РФ сейчас лучше, чем был в прошлом году, лучше, чем был во втором квартале. Экспорт превышает импорт, потому что импорт в Россию в номинальном выражении сократился на 10% из-за трудностей в расчетах. При этом такое ослабление рубля ставит под сомнение цель Центрального банка добиться снижения инфляции до 4-4,5%. Это ослабление нацвалюты в 15% импортеры, безусловно, заложат в цены на горизонте шести месяцев, что, конечно, поддерживает инфляционные ожидания.

Если говорить о тезисе "слабый рубль — польза для бюджета", то тактически правительство и налоговая служба соберут больше доходов. Но через большую инфляцию, дополнительную индексацию зарплат, в том числе бюджетникам, государство в итоге больше заплатит по своим обязательствам, по госдолгу, и этот иллюзорный выигрыш будет нивелирован на горизонте буквально одного года, дальше можно не заглядывать».

О динамике на валютном рынке накануне высказался и Владимир Путин. По мнению президента, курс рубля под контролем, оснований для паники точно нет. Росстат тем временем вторую неделю подряд фиксирует разгон инфляции. Динамика пока не учитывает последний валютный всплеск, экономисты ждут, что рост доллара отразится в статистике позже. В следующем году ЦБ планирует удержать инфляцию в пределах 5%. Консенсус-прогноз и прежде не верил в эту цель, а с учетом нового курса достичь ее будет еще сложнее, рассуждает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов: «Если курс стабилизируется там, где он сейчас, на уровнях 105-110 руб. за доллар, то это будет означать ослабление курса в 10-15% против прогноза, что дает, конечно, какой-то проинфляционный вклад.

По оценкам ЦБ, вслед за ослаблением курса в 10% инфляция ускоряется на 0,5-0,6 процентных пункта. Мы считаем, что этот эффект переноса несколько больше, и он может быть порядка 1-1,5 процентных пункта.

Мы до всех событий полагали, что инфляция будет порядка 6-6,5% в 2025 году. Если ЦБ будет придерживаться той же жесткости в денежно-кредитной политике, то мы должны примерно на процентный пункт двигать наш прогноз. Если же ЦБ станет более жестким, чего мы от него ждем, то он как бы жесткостью денежно-кредитной политики скомпенсирует рост инфляции. Возможно, весь следующий год мы будем жить с такой высокой ставкой, которая будет принята по итогам декабрьского заседания».

Собеседники “Ъ FM” пересматривают прогноз по ключевой ставке. Сейчас она находится на рекордном уровне в 21%. На декабрьском заседании рынок ждал роста до 22%, но теперь опрошенные экономисты считают, что этого будет недостаточно. В базовом сценарии показатель может вырасти до 23%.

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Иван Якунин