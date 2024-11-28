Валютный рынок поддался эмоциям

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил падение рубля «избыточной эмоциональной составляющей». Тем не менее торги потребовали вмешательства Центробанка. Паника на валютном рынке в 27 ноября привела к росту доллара до 115 руб., евро преодолел планку в 120 руб. За несколько часов иностранные валюты подорожали на 9%, по крайней мере, такими были данные Forex. Юань на Московской бирже тоже заметно рос, в моменте его цена превышала 15 руб. Это сопоставимо с пиком кризиса в марте 2022 года. По мнению главы Минэкономразвития, причин для ослабления несколько. Это якобы укрепление доллара ко всем мировым валютам и санкции, введенные против финансового сектора на прошлой неделе. Решетников считает реакцию инвесторов слишком эмоциональной и прогнозирует скорую стабилизацию курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает иначе: «Каких-то отдельных больших событий, которые негативно повлияли на курс рубля, не произошло. Есть, с одной стороны, дефицит. С другой, достаточно тонкий рынок, где какого-то локального скачка спроса, например, при гашении какого-то валютного кредита или выхода из страны в результате продажи бизнеса иностранной компании, резко толкает курс вверх.

Девальвация рубля не идет на пользу ни населению, ни бизнесу и провоцирует плохой цикл. Уже наблюдаем по своим клиентам существенно выросший спрос именно на валютные инструменты и валютную доходность. Они уже задают вопросы. Например, а когда вклады будут заморожены?. Это тоже результат того, что они видят нестабильность рубля, которая выливается в снижение доверия к национальной экономике. Могут ли вот такие всплески на отсутствие каких-то публичных ярких новостей продолжаться и в будущем? Да, к сожалению, могут, потому что объемы операций с долларами становятся меньше.

Хотя мы и стремимся к дедолларизации экономики, все-таки стоит понимать, что полностью отказаться от доллара в рамках отдельной взятой экономики невозможно».

Официальный курс ЦБ заметно отличается от данных на международных торговых площадках. Регулятор сообщил, что стоимость доллара выросла до 108 руб., евро — 113 руб. Тем не менее Банк России сделал первый шаг для стабилизации ситуации. С 28 ноября и до конца года он перестанет покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Сейчас на эти цели выделяется около 4 млрд руб. в день. Регулятор сохранит только операции по продаже юаней на сумму больше 8 млрд в сутки. Это меньше 10% объема торгов на Мосбирже.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов не уверен, что это поможет укрепить рубль: «Двукратное увеличение объема продаж юаней со стороны Банка России, конечно, поддержит рубль, но это не очень сильная мера, учитывая, что на рынке дефицит юаней не чувствуется. Проблема в основном с валютами недружественных стран — долларом, евро — в связи с санкциями против Газпромбанка и ряда других финансовых институтов. Постепенно ситуация стабилизируется, рынок и так уже достаточно перегрет. Рассчитываем, что курс откатится к более адекватным уровням.

Конечно, мы не вернемся к значениям недельной давности, но думаю, что по юаню можем рассчитывать к концу 2024 года на стабилизацию в районе 14-14,5 руб., а по доллару, наверное, 100-105 руб. Во второй половине декабря должна снизиться сезонная активность импортеров.

Сейчас эффективность обязательной продажи валютной выручки снизилась, поэтому власти и целенаправленно снижали требования. Полагаю, что ЦБ, во-первых, будет еще использовать инструменты денежно-кредитной политики, они тоже не так эффективны. Сейчас вообще говорить об эффективных инструментах достаточно сложно. В декабре, вероятно, будет дополнительно повышена еще и ключевая ставка».

На фоне решения ЦБ рубль начал укрепляться. По итогам торгов 27 ноября юань на Мосбирже стоил меньше, чем 26 ноября. На Forex удалось отыграть только часть потерь. Межбанковский рынок оказался более устойчив: доллар закрепился на отметке в 113 руб., подорожав за сутки на 7%. Оптимизм инвесторов повлиял и на фьючерсы, судя по декабрьскому контракту на пару доллар-рубль, участники торгов оценили доллар в 106 руб., хотя на пике стоимость превышала 110 руб.

Рубль кажется недооцененным по всем индикаторам, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Наверное, пока наиболее надежным индикатором является биржевой курс юаня. Вмененный курс, если мы смотрим кросс-курс юаня к доллару, сейчас ближе к 108 руб. Но быстрое ослабление налицо. Значит, помимо дефицита предложения, у нас, вероятно, подключился и спекулятивный фактор. Настоящих-то драйверов под ослаблением рубля не было. И недооцененность эта уникальна, она находится в районе 20%.

Можно увидеть точечные эпизоды, но на протяжении последних 20 лет их легко пересчитать по пальцам одной руки. Все в большом недоумении»

Тем не менее банки в Москве уже обновили обменные курсы. ПСБ, например, предлагает купить доллар по 112 руб., есть предложения и по 115 руб. рублей. В среднем финансовые организации продают наличную американскую валюту по 110 руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин