«Нужно смотреть на все философски»

Ситуация под контролем, поводов для паники нет,— так Владимир Путин прокомментировал падение курса рубля. По словам президента, возникшая ситуация связана с очень многими факторами «сезонного характера», в том числе с ценами на нефть. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пеков отметил, что россияне не должны волноваться, потому что зарплату получают в национальной валюте. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что некоторое волнение все-таки имеет место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В России периодически что-то случается с курсом рубля, в результате чего повышаются в цене недружественные валюты — доллар и евро. Финансовое сообщество, а также российское население испытывает по этому поводу определенный дискомфорт. Не изжили еще привычку, чуть что, бежать в обменник.

При том что у чиновников на этот счет есть готовый вариант ответа: на самом деле никакого дискомфорта нет, так только кажется. Гражданам РФ доллар и евро не интересны, безразличны — они же зарплату в рублях получают, так ведь? И цены у нас в национальной валюте. В целом ситуация под контролем. Есть совокупность факторов, которые влияют на курс, ничего уж тут не поделаешь, но меры принимаются, так что поводов для паники точно нет.

Министр финансов Антон Силуанов предложил, даже можно так сказать, не переживать, а, наоборот, порадоваться. Низкий курс рубля выгоден экспортерам. Страна у нас в той или иной степени зависит от продажи товаров и в частности сырья за границу. Значит, доходы бюджета вырастут, и на людях это положительно скажется. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что на валютном рынке присутствует «избыточная эмоциональная составляющая». Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется. Вопрос только в том, на каких значениях. Хотя, конечно, санкции все-таки влияют — здесь тоже ничего не поделаешь.

Но и это не повод расстраиваться и паниковать. На происходящее нужно смотреть философски. Рано или поздно все успокоится. Может быть, не прямо сейчас, может быть, через какое-то время, но рано или поздно это точно случится. Недаром в песне поется «ночь пройдет, наступит утро ясное». Все пройдет, и волатильность тоже. И еще нужно научиться радоваться не только за себя любимого, но и за других. Может быть, тебе не очень хорошо, зато экспортерам вольготно.

Впрочем, доллар и евро забыть не удается. Они остаются популярным инструментами вложения денежных средств — это, конечно, минус. Россия пока еще остается частью мировой, в том числе западной экономики. По идее, это плюс, но в данный момент с уверенностью сказать об этом нельзя. Как бы то ни было, четкая альтернатива доллару и евро пока не создана — так, чтобы в один день сказать: все, нас это больше не волнует, окончательно и бесповоротно, в какие бы выси доллар ни поднимался, и евро за ним тоже, наша валюта превыше всего.

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