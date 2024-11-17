Курорт богатый на посадки

Мещанский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. В СИЗО экс-глава курорта, обвиняемый в особо крупной растрате, проведет минимум до 17 февраля 2025 года. Днем ранее тот же суд отправил на два месяца под домашний арест супругу господина Копайгородского — Янину. Ей предъявлено обвинение по той же части той же статьи. Ранее под арест попали бывший советник главы Сочи Родион Пищура, а также начальник похоронного отдела мэрии курорта Станислав Гармаш по подозрению в получении взяток за предоставление мест на кладбище. «Ъ-Сочи» подсчитал, что за минувшие шесть лет за решетку отправились полтора десятка высокопоставленных сочинских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Постановлением Мещанского районного суда Москвы от 14 ноября было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. В СИЗО он проведет минимум ближайшие три месяца, до 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Москвы. Экс-глава курорта обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Днем ранее, 13 ноября, тот же суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте для Янины Копайгородской — супруги экс-главы Сочи. Она также обвиняется в присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Под арестом госпожа Копайгородская пробудет минимум до 12 января 2025 года.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года и ушел с поста в мае 2024 года якобы «на новое место работы». На несколько месяцев он пропал из информационного поля, но в сентябре бывший глава курорта заявил, что отправляется на СВО, воевать в составе добровольческого отряда. Но уже в 20-х числах сентября господина Копайгородского задержали в Луганске и доставили в Москву, где 25 сентября его поместили под стражу.

Как писал «Ъ», следствие полагает, что Алексей Копайгородский, будучи главой главного курорта страны, вместе с супругой оформил в муниципальную собственность примыкавшие к их дому в Сочи два земельных участка. Позже через посредников эти участки были переоформлены в собственность четы Копайгородских. Следствие считает, что градоначальник использовал служебное положение и причинил бюджету ущерб на сумму не менее 3,7 млн руб. Экс-мэр, как и его жена, не согласны с предъявленными им обвинениями.

Ранее под арест попали 99,6 млн руб. на счету Янины Копайгородской. В целом, по данным следствия, общая стоимость арестованного имущества четы Копайгородских составляет около 600 млн руб. Арест наложили более чем на 30 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области и Москве, а также на банковские счета юридических лиц.

Бизнес на мертвых

Центральный районный суд Сочи 2 августа 2024 года отправил в СИЗО на два месяца бывшего советника господина Копайгородского — Родиона Пищура. Как ранее сообщал «Ъ-Сочи», его и шестерых его подельников обвиняют в получении взяток за согласование захоронений на кладбищах Сочи. 31 октября суд пролил господину Пищуре срок содержания под стражей до 31 декабря.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что не позднее ноября 2023 года советник главы курорта, зная, что предоставление мест для захоронения на кладбищах по закону должно быть бесплатным, решил получать за это деньги. Для этого, по информации СУ СКР по краю, Родион Пищура создал ОПГ, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства Станислав Гармаш и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, а также работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в этой сфере.

«Злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход группировки мог составлять 10–15 млн руб.»,— рассказали в следственном ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски по 25 адресам в Сочи, говорится в релизе СУ СКР по краю. Они изъяли более 15 млн руб. и деньги в иностранной валюте, а также иные вещдоки. На экс-советника главы Сочи и шестерых его подельников завели дело о получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Под стражей также содержатся начальник отдела похоронного дела департамента городского хозяйства Сочи Станислав Гармаш и сотрудник отдела Евгений Пивнев, уточнили в следственном управлении.

Родион Пищура и его сообщники вины своей не признали.

Архитектуру сгубили деньги

В конце апреля 2021 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры Сочи Сергея Добромыслова и его знакомого, Алекса Ломакина подозреваемых в получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом также ранее писал «Ъ-Кубань».

По данным следствия, осенью 2020 года один из застройщиков Сочи рассказал господину Ломакину, что хочет построить комплекс апартаментов на находящемся у него в пользовании участке в Адлерском районе курорта. Тот согласился оказать помощь за взятку 75 млн руб., которые предназначались директору департамента архитектуры. При этом фигурант дела заявил, что в случае отказа застройщику могут создать условия, при которых строительство станет невозможным.

Тот согласился и в ноябре—декабре 2020 года, как сообщает СУ СКР по Кубани, передал первую часть денег в размере 3,75 млн руб. Однако после он обратился в полицию. 30 апреля 2021 года заявитель передал чиновнику и его посреднику еще 20 млн руб. В этот момент их задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи.

Также Алекс Ломакин обвинялся в том, что под предлогом содействия в покупке квартир от застройщика и в оформлении земельных участков получил от ряда граждан 20 млн руб., однако свои обещания не выполнил.

Суд 1 апреля 2024 года признал Сергея Добромыслова виновным в двух эпизодах мошенничества и шести эпизодах покушения на мошенничество (статью о взятке пришлось переквалифицировать, поскольку в полномочия главного архитектора не входил функционал, обещаемый взяткодателям). Экс-чиновника осудили на шесть лет колонии общего режима. Алекс Ломакин признан виновным в шести эпизодах покушения на мошенничество и двух эпизодах особо крупного мошенничества, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в следственном ведомстве.

Чиновников взяли крупной партией

Осень 2018 года стала настоящей встряской для сочинской мэрии — в кабинеты городской администрации нагрянули столичные следователи. Этому были посвящены десятки публикаций «Ъ-Кубань».

Так, в октябре 2018 года сотрудники Следственного комитета задержали по подозрению во взятках и превышении полномочий более 10 чиновников и связанных с ними лиц. В итоге СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера (превышение должностных полномочий, ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного ЖК в границах охранной зоны линии электропередачи, не имея на это правового основания.

Еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ было возбуждено в отношении бывшего первого замглавы администрации Сочи Мугдина Чермита. Его, как сообщал СУ СКР по краю, обвинили в необоснованной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу. По этому же объекту фигурантом уголовного дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) стал директор сочинского департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, сообщал «Ъ-Кубань». По данным следствия, он в сентябре 2016 года согласовал мировое соглашение с ООО «Ливадия» при вводе в эксплуатацию указанного многоквартирного дома. При этом, как сообщают в ведомстве, чиновник не проверил соответствие необорудованного системой противопожарной защиты объекта, строительство которого еще и не было окончено, требованиям технических и градостроительных регламентов, а также результатам инженерных изысканий.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) было возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела Сочи регионального УФССП, имя которого не называлось. Его обвинили в том, что не принял меры в части понуждения руководителей ООО «Ливадия» по сносу многоквартирного дома в рамках исполнительного производства.

Кроме того, СУ СКР по краю возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении директора сочинского МУП «Водоканал» Сергея Винарского. Он, как полагают следователи, необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Также в октябре 2018 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой лиц) в отношении первого замглавы Сочи Сергея Юрина, бывшего вице-мэра курорта, замгендиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова, замдиректора департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александра Иванова, а также трех бывших чиновников правового управления сочинской администрации. Им инкриминировалось создание преступного сообщества с целью получения взяток с участников строительного рынка Сочи.

По подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталий Петренко, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков и вице-мэр курорта Юрий Паламарчук. Также под следствие попал ряд других высокопоставленных чиновников администрации курорта.

В итоге, как сообщал «Ъ-Кубань», Мугдин Чермит получил наказание в виде лишения свободы на два года и три месяца в колонии-поселении. Юрию Паламарчуку суд назначил наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении, но, поскольку экс-чиновник во время следствия находился в СИЗО или под домашним арестом, в феврале 2019 года он уже вышел на свободу. Иван Бомбергер провел в СИЗО №4 полгода и затем освобожден в связи с тем, что следствие не вышло с предложением о продлении срока заключения. Далее следы экс-вице-мэра теряются. Также нет информации о вынесении приговора Владимиру Малову, уголовное дело в отношении которого было направлено в суд летом 2019 года, и которому максимум, что грозило, — штраф или исправительные работы.

Владимир Пермяков был приговорен к штрафу и освобожден в зале суда. Сергей Винарский осужден на год и пять месяцев лишения свободы. Информации по вынесенным приговорам Александру Иванову и Виталию Петренко нет базах данных судов общей юрисдикции.

В октябре 2022 года приговором Хамовнического районного суда Москвы бывшие заместители главы города Сочи Анатолий Рыков и Сергей Юрин были признаны виновными в получении взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. Их приговорили к 15 годам колонии строгого режима каждого. Также они должны будут выплатить штрафы по 120 млн руб. каждый.

Кроме того, как пишет «Ъ», Олег Шевейко, директор департамента архитектуры, приговорен к году и восьми месяцам колонии за превышение должностных полномочий. Сергей Павленко, глава Центрального района Сочи, за превышение полномочий приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и амнистирован в честь празднования 70-летия Победы. Олег Вронский, вице-мэр, за превышение полномочий получил срок три года в колонии общего режима. Дмитрий Лазарев, директор департамента физкультуры и спорта, за покушение на мошенничество и злоупотребление полномочиями отправился в колонию на четыре года. Алексей Дворницкий, начальник управления сельского хозяйства, за взятку 2 млн руб. полгода отсидел в колонии. Елена Соколинская, начальник управления по охране окружающей среды в администрации Анатолия Пахомова, за взятку 1,48 млн руб. получила девять лет в колонии общего режима и штраф 103,6 млн руб.

Сам Анатолий Пахомов спокойно доработал свой срок в качестве главы Сочи и ушел в коммерческие структуры.

Дмитрий Михеенко