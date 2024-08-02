Экс-советника мэра Сочи арестовали на два месяца по делу о взятках

В Сочи состоялся судебный процесс по избранию меры пресечения бывшему советнику главы Сочи Родиону Пищуру. Он был доставлен в Центральный районный суд курорта утром 2 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Экс-советника главы Сочи, начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного задержали днем накануне, 1 августа. О судьбе других фигурантов уголовного дела не сообщалось.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Родиона Пищура. Его заключили под стражу на два месяца. О мере пресечения в отношении других фигурантов не сообщалось.

Следствие считает, что организованная преступная группа под руководством господина Пищура как минимум с ноября 2023 года продавала места на кладбище. Фигуранты вымогали у граждан взятки, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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