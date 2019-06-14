Директор сочинского «Водоканала» осужден на полтора года

Центральный районный суд города Сочи признал директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре Краснодарского края и следственном управлении СКР. Суд назначил Сергею Винарскому наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Суд установил, что в декабре 2017 года Сергей Винарский заключил с застройщиком дома на Белорусской улице в Адлере безвозмездный договор о подключении строения к водопроводным сетям. При этом расчет баланса водопотребления и водоотведения строения был составлен с явными нарушениями: дом позиционировался как индивидуальный, но водопотребление было рассчитано на высотное многоквартирное строение. «Кроме того, данное строение не было включено в инвестиционную программу МУП "Водоканал" на 2018–2022 годы. Также предприятие не имело технической возможности подключения вышеуказанного объекта к водоснабжению»,— сообщили “Ъ-Юг” в СКР. Эти обстоятельства являлись безусловным основанием для отложения заключения договора с заявителем, но Сергей Винарский заключил договор с застройщиком, в результате чего МУП города Сочи «Водоканал» не получило более 38 млн руб. инвестиционных взносов.

В настоящее время на объекте по Белорусской улице (ЖК «Элизиум хаус») проводятся работы по демонтажу строения, признанного незаконным. Застройщики находятся под стражей по подозрению в мошенничестве, потерпевшими признаны 140 человек.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Сочинских чиновников разделили по стройкам».

Анна Перова, Краснодар