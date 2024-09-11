Рынок в трауре

Оборот рынка ритуальных услуг Сочи за первые шесть месяцев текущего года сократился на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако участники рынка не чувствуют изменений в выручке, отмечая, что их бизнес нестабилен. По мнению экспертов, снижение оборота рынка может быть связано с ростом «теневого» бизнеса в похоронной сфере. Месяц назад силовики отправили под арест бывшего советника мэра Сочи и действующего чиновника администрации курорта за взятки при предоставлении мест на кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Оборот снизился

В Сочи за январь — июнь 2024 года объем рынка платных ритуальных услуг составил 352,1 млн руб. Такие данные публикует Краснодарстат. В денежном выражении это на 23,33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (459,3 млн руб.).

В январе — июне 2024 года объем рынка ритуальных услуг, предоставленных крупными и средними организациями города, составил 17,3 млн руб., что на 36,22% меньше, чем в 2023 году (27,1 млн руб.). Объем рынка ритуальных услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства, в январе — июне составил 286,8 млн руб., что на 23,41% меньше год к году (374,5 млн руб.).

Точное количество компаний, занимающихся оказанием ритуальных услуг в Сочи, назвать сложно. Согласно данным справочника «2ГИС», на курорте функционирует 15 таких организаций. По данным сервиса Zoon.ru, фирм с профилем «ритуальный бизнес» около 55. Первые места в списках справочников занимают бюро «Мавзолей» с несколькими филиалами по всему городу и компания «Гранит». Остальные — небольшие частные компании.

В мэрии Сочи данное направление курирует департамент городского хозяйства. Исполняющим обязанности директора департамента значится Евгений Шелковников. По указанному на сайте администрации номеру телефона «Ъ-Сочи» никто не ответил. На странице департамента в разделе «Подведомственные организации» нет информации об организации, связанной с ритуальными услугами.

Руководитель одного из ритуальных агентств Сочи на условиях анонимности рассказал, что в текущем году он не заметил серьезного снижения выручки. По его словам, доход в похоронном бизнесе нестабилен.

Глава юридической фирмы «Зевс» Евгений Дружинин говорит, что снижение показателей в похоронном бизнесе Сочи, возможно, связано с увеличением конкуренции среди ритуальных агентств.

«Это привело к появлению новых игроков на рынке, часть из которых может работать в теневой зоне, не фиксируя все предоставляемые услуги официально», — считает эксперт. Он допускает, что уже во второй половине этого года руководители ощутят изменения в спросе, поскольку показатели статистики могут давать эффект с запозданием.

Цена похорон

Среднюю стоимость ритуальных услуг в Сочи определить сложно, комментирует участники рынка. По их словам, пожелания и возможности у заказчиков разные. «У каждого человека свой карман и свои запросы. Есть гроб за 4 тыс. руб. и за 100 тыс. руб. Все зависит от пожеланий клиента»,— говорит руководитель ритуального агентства.

Стоимость похорон в одной из известных компаний Сочи обозначили в 50 тыс. руб. Сотрудник бюро на условиях анонимности объяснил, что в цену включен обычный гроб, простой крест, подушка, покрывало, зал для прощания, катафалк и полное сопровождение до места захоронения. «Поиски могильщика ложатся на плечи заказчика»,— резюмировал он.

Организация кремации у этой компании обойдется в такую же сумму. Сотрудник рассказал, что помимо сожжения тела, в стоимость входят: гроб, транспортировка до крематория, возвращение праха со свидетельством о смерти и справка для получения пособия. «Менее затратным вариантом будет кремация и самостоятельное захоронение урны с прахом»,— добавил работник похоронного бюро.

По мнению Евгения Дружинина, если не получить бесплатный участок на кладбище, то покупка места для захоронения потребует значительных финансовых вложений.

«В городах с ограниченным земельным ресурсом и высокой стоимостью недвижимости, таких как Сочи, цена на участки для захоронений часто оказывается выше по сравнению с регионами, где стоимость земли ниже. Этот фактор обусловлен общей экономической ситуацией и спросом на землю в регионе»,— говорит эксперт.

Расследование на рынке

2 августа Центральный районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Родиона Пищура — бывшего советника главы курорта. Его и шестерых его подельников обвиняют в получении взяток за согласование захоронений на кладбищах Сочи.

Следствие считает, что не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы курорта, зная, что предоставление мест для захоронения на кладбищах в соответствии с действующим законодательством осуществляется безвозмездно, решил получать за это деньги. Для этого, по словам пресс-службы СУ СКР по краю, господин Пищур создал ОПГ, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства Станислав Гармаш и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, а также работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в данной сфере.

«Злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход группировки мог составлять от 10 до 15 млн руб.»,— рассказали в следственном ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски по 25 адресам в Сочи. Они изъяли более 15 млн руб. и деньги в иностранной валюте, а также иные вещдоки. На экс-советника главы Сочи и шестерых его подельников завели дело о получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В пресс-службе администрации Сочи в ответ на запрос «Ъ-Сочи» заявили, что готовы оказать следствию необходимое содействие, отметив, что главный фигурант уголовного дела уже не работает в мэрии. «На момент публикации Родион Пищур советником главы города Сочи не являлся. В администрации муниципального образования он не работает с момента оставления полномочий главы Сочи Алексея Копайгородского в мае этого года»,— прокомментировали в мэрии курорта.

Сам фигурант уголовного дела вины своей не признал.

В ожидании крематория

Ситуация в Сочи с участками для захоронений сложная — при дефиците земли территории кладбищ растут с каждым годом. Согласно Генеральному плану Сочи, опубликованному на сайте администрации курорта, в городе будут расширены 23 кладбища, и еще четыре планируются. В Генплане также предусмотрено строительство крематория в селе Илларионовка. Сроки реализации проекта не называются.

Руководитель ритуального агентства считает, что появление крематория не повлияет на рынок. Юрист, знакомый с похоронным бизнесом Сочи и просивший не называть его имени, думает иначе. По его оценке, маленькие компании понесут убытки, поскольку крематорию отойдет определенная доля рынка. С коллегой согласен Евгений Дружинин. «Кремирование может снизить потребность в новых участках для захоронений, что особенно важно для курортного города с ограниченными земельными ресурсами»,— констатирует глава юридической фирмы.

Андрей Куценко