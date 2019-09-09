Бывший глава Сочи Анатолий Пахомов намерен уйти из политики

Экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил журналистам, что не намерен далее продолжать свою политическую карьеру и собирается сосредоточиться на хозяйственной детальности. ТАСС он рассказал, что считает целесообразным назначение на пост главы курорта бывшего вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и готов делиться с ним опытом, а также оказывать помощь.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, сегодня, 9 сентября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил городскому Совету города Сочи временно исполняющего обязанности главы курорта Алексея Копайгородского. Пока он находится в должности первого заместителя главы курорта. Выборы мэра пройдут завтра, 10 сентября, закрытым голосованием сочинских парламентариев.

Ранее господин Пахомов сообщил прессе, что не будет избираться на третий срок. По данным источников, ему обещана работа в Москве. Господин Копайгородский назывался ранее одним из главных претендентов на пост главы Сочи. Всего на конкурс заявилось 18 кандидатов из Сочи, Краснодара, Подмосковья, Екатеринбурга и даже Удмуртии.

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. Школу окончил с серебряной медалью. Учился в Краснодарском высшем военном училище, позже получил диплом Владимирского юридического института ФСИН. В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему: «Совершенствование воинского воспитания курсантов высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ». Впоследствии получил третье высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

В администрации Краснодарского края господин Копайгородский начал работать в 2014 году специалистом финансового управления администрации Калининского района. С 1 января 2014 по сентябрь 2015 года являлся замначальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям в краевом департаменте внутренней политики. С 2015 по 2016 год занимал должность заместителя директора регионального департамента внутренней политики. В сентябре 2017 года утвержден заместителем главы администрации Краснодарского края. Курировал молодежную политику и физическую культуру и спорт. Женат, воспитывает двоих детей.

Дмитрий Михеенко