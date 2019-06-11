Утверждено обвинительное заключение по делу директора депархитектуры Сочи

В суд передано уголовное дело, возбужденное по статье «халатность» в отношении директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, директор депархитектуры Владимир Малов был арестован вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками Сочи в октябре 2018 года.

По данным следствия, в феврале 2018 года один из застройщиков обратился в мэрию города-курорта за выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Адлерском районе. Чиновник подписал лист согласования к разрешению, при этом в здании не были завершены отделочные работы, строителями были допущены нарушения требований пожарной безопасности, соответственно руководитель не имел оснований подписывать документ.

Позже заключение на ввод дома в эксплуатацию завизировал первый замглавы администрации Сочи Мугдин Чермит. Суд уже признал его виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Андрей Ульченко