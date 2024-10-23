«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ

«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордно высокого уровня ключевой ставки, заявил глава корпорации Сергей Чемезов. Портфель экспортных оружейных заказов «Рособоронэкспорта» по итогам 2023 года составляет около $55 млрд, рассказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«К сожалению, мы не все можем поставить вовремя, в сроки, потому, что прежде всего необходимо это сделать для нашей армии, с одной стороны. А с другой стороны, как я уже говорил, причина — еще и в этой высокой ставке, которую сегодня, к сожалению, Центральный банк планирует еще поднять»,— рассказал господин Чемезов в Совете федерации.

13 сентября Центробанк повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Следующий совет директоров ЦБ пройдет в пятницу, 25 октября.

«Рособоронэкспорт», который входит в корпорацию «Ростех», является единственным российским спецэкспортером вооружения и техники. Портфель заказов компании по итогам прошлого года в $55 млрд стал рекордным за 23 года.

В августе 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания прекратила сотрудничество со странами Западной Европы и Северной Америки. В числе причин он называл нарушение этими странами обязательств по реэкспорту российской продукции, а также санкции.