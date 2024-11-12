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Коммерсантъ FM
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ВВП остывает не спеша

Аналитики разошлись в оценке текущего состояния экономики

После того как в августе краткосрочные оценки динамики ВВП указывали на начало замедления экономического роста, в сентябре—октябре 2024 года экономика вернулась к прежней динамике, свидетельствуют оценки аналитиков и опережающие индикаторы. Впрочем, такой отскок — временный. Ожидаемое наблюдателями и необходимое Банку России для обуздания инфляции охлаждение экономики в 2025 году неизбежно, а его масштабы пока оценить невозможно.

Неизбежность прохождения экономики через узкое место на фоне торможения Банком России кредитования признают все, даже если в статистике оно пока не проявляется

Неизбежность прохождения экономики через узкое место на фоне торможения Банком России кредитования признают все, даже если в статистике оно пока не проявляется

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Неизбежность прохождения экономики через узкое место на фоне торможения Банком России кредитования признают все, даже если в статистике оно пока не проявляется

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оценки динамики ВВП на последних доступных данных сходятся на том, что охлаждение экономики, обнаруженное Минэкономики и другими профессиональными наблюдателями в августе, в сентябре—октябре 2024 года не продолжилось — она заметно росла. По расчетам министерства, напомним, в сентябре 2024 года рост ВВП в годовом выражении ускорился до 2,9% с 2,4% в августе, а с исключением сезонности месяц к месяцу показатель, соответственно, прибавил 0,5% после спада на 0,4% в предыдущем месяце. Оценки других аналитиков еще выше. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) по статистике, доступной на начало ноября, обнаружили рост экономики в сентябре к августу на 0,7% после спада на 0,4% в августе к июлю (как и у Минэкономики).

Причины — в том числе спрос на автомобили в ожидании повышения утильсбора и подскок выпуска сельского хозяйства из-за сдвига пика урожая.

В Институте ВЭБ же считают, что ВВП с учетом сезонности за сентябрь вырос к августу и вовсе на 0,8% — благодаря АПК, обработке и рознице.

В октябре 2024 года, по данным ИНП РАН, деловая активность в промышленности снова повысилась — как и по данным PMI S&P, где зафиксировали ее рост и в услугах. Схожим образом экономическую активность в октябре оценивают на основе своего Сводного опережающего индикатора в Центре развития ВШЭ: «Явных признаков сколь-нибудь значительного замедления экономики пока не видно». На продолжающийся быстрый рост частного потребления — один из основных факторов перегрева экономики — в октябре 2024 года указывали данные «Сбериндекса» (в первые недели ноября потребление по этим данным росло заметно медленнее).

И только ЦБ в октябре на основе отраслевых данных о динамике финансовых потоков сообщил, что их динамика «указывает на постепенное замедление роста экономической активности», прежде всего в отраслях внешнего и инвестиционного спроса, а потребительские отрасли были исключением.

Впрочем, повышенная потребительская активность вряд ли является показателем роста покупательной способности доходов граждан. Импорт, особенно потребительский, не растет. По оценке аналитиков Telegram-канала MMI, реальные располагаемые доходы населения (в рублях с учетом инфляции) в третьем квартале 2024 года превышали значения 2013 года на 12%, но в долларах показатель был ниже, чем в 2013 году, на 12%. «Доллар из-за инфляции обесценился за это время чуть более чем на треть. То есть товары и услуги из внешнего мира для россиян стали менее доступны в полтора раза»,— поясняют они.

В ИНП РАН, несмотря на обнаруженное улучшение экономической динамики по итогам сентября, также считают, что факторы замедления экономической активности и ухудшения финансовых показателей в ряде секторов проявляются все сильнее. «Это прежде всего связано с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики и фронтальным увеличением других издержек: оплаты труда, трансакционных издержек во внешней торговле, тарифов на транспортировку и услуги ЖКХ, введением дополнительных сборов и др.»,— поясняют там (см. также «Мониторинг»). Авторы выделяют снижение финансового результата на фоне роста оборота российских компаний, зафиксированного Росстатом по итогам восьми месяцев 2024 года, что «свидетельствует о существенном снижении рентабельности в ряде отраслей и по экономике в целом… и может привести к ухудшению ситуации с платежеспособностью организаций».

В ИНП РАН добавляют, что ухудшение динамики показателей в строительстве, металлургии, добыче полезных ископаемых, продажах грузовых автомобилей может свидетельствовать о формировании тенденций сокращения выпуска в инвестиционно-фондовом секторе и секторе конструкционных материалов.

Наблюдаемый же несколько месяцев подряд спад производства в металлургии может отражать начавшееся сокращение инвестиций в основной капитал. «Исторически динамика инвестиций и производства в металлургии имеют сильную корреляцию»,— отмечают экономисты института. В результате в ИНП РАН оценивают рост ВВП по итогам 2024 года в 3,9%, ожидая основного замедления экономики в первой половине 2025 года.

Олег Сапожков о причинах и следствиях недолетов ставки по инфляционной цели

Олег Сапожков о причинах и следствиях недолетов ставки по инфляционной цели

Напомним, Банк России ожидает, что в четвертом квартале рост экономики замедлится до 2–3% в годовом выражении (при инфляции в 8–8,5%) с 3,2% (оценка Минэкономики — 2,9%), 4,1% и 5,4% в предыдущие три квартала 2024 года. А уже в четвертом квартале 2025 года регулятор прогнозирует снижение годовых темпов роста экономики до 0,5–1% при инфляции в 4,5–5% при повышении их до 1–2% на фоне достижения инфляционной цели в 4% в четвертом квартале 2026 года. Впрочем, краткосрочные консенсус-прогнозы как в отношении динамики ВВП, так и в отношении инфляции пока заметно выше оценок регулятора.

Артем Чугунов

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