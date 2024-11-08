Кредит фреза не берет

Русский экономический форум в Челябинске вчера сосредоточился на самой свежей проблеме российской промышленной сферы — значительном росте ключевой ставки и стоимости кредитов вследствие искажений рыночных условий масштабной и неоптимизированной господдержкой. Пленарная дискуссия форума стала площадкой для поиска компромисса между стимулированием роста экономики и жесткостью денежно-кредитной политики ради его устойчивости. Бизнес, в частности, заявил даже о готовности разменять бюджетные льготы на снижение ключевой ставки и возвращение рынков к нормальности. Представитель ЦБ же отстаивал базовые принципы ДКП: ставка — инструмент регулирования всей инфляции, а не отдельных причин роста цен, и обсуждать имеет смысл лишь пропорции и охват искажающего ее работу бюджетного стимулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов детально объяснил промышленникам, почему настраивать нужно вовсе не ставку по кредитам, а искажающее ее работу влияние господдержки на экономику

Фото: Русский экономический форум Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов детально объяснил промышленникам, почему настраивать нужно вовсе не ставку по кредитам, а искажающее ее работу влияние господдержки на экономику

Фото: Русский экономический форум

Вчерашняя пленарная сессия Русского экономического форума, стартовавшего в этом году в Челябинске во второй раз, предполагала дискуссию о налоговой и инвестиционной политике и их влиянии на промышленность. Название «Больше собрать — больше тратить, где взять деньги на все» буквально призывало к обсуждению расширения налогового перераспределения, запущенного с 2025 года. Однако вопросы болезненного для компаний повышения налога на прибыль ради покрытия растущих бюджетных обязательств, как и просьбы бизнеса о встречном налоговом стимулировании хотя бы приоритетных проектов и отраслей (что, напомним, обсуждается в том числе в виде параметров инвестиционных налоговых вычетов), сразу отошли на второй план. Заметно более актуальными и чувствительными для промышленности, по крайней мере вчера, стали жесткая денежно-кредитная политика Банка России и сигналы о возможном новом повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта на декабрьском заседании — в октябре она выросла с 19% до 21% (см. “Ъ” от 26 и 28 октября).

Позицию крупного бизнеса обозначил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин: многие компании уже откладывают инвестпроекты на 2025 год, поскольку Банк России отчетливо дал понять, что ранее его второго полугодия и без обуздания инфляции снижения ключевой ставки ожидать не стоит. Предприятия тем временем говорят о снижении доступности финансирования инвестиционных программ из всех источников. Обращение к рынку капитала в условиях высокой ключевой ставки в РСПП также считают нецелесообразным: депозиты выглядят для инвесторов привлекательнее рискованных вложений в ценные бумаги. Глава «Опоры России» Александр Калинин при этом призвал коллег принять дорогие деньги как данность и искать альтернативные источники ресурсов, вплоть до дальнейшей работы по оптимизации административных издержек и неналоговых платежей.

Главным же событием форума стала попытка бизнеса «договориться» с ЦБ об условиях возвращения доступности финансирования к рыночной нормальности. По словам Александра Шохина, промышленники «готовы отказаться» от бюджетного стимулирования в обмен на возвращение к ключевой ставке ниже 10% — это позволит бизнесу работать с банками на рыночных условиях. Отметим, в экономическом смысле это говорит о запросе бизнеса на выравнивание условий работы для рыночных и активно стимулируемых государством отраслей — расширение последних, менее чувствительных к воздействию ключевой ставки ЦБ, вынуждает регулятора усиливать общий уровень жесткости ДКП с тем, чтобы вернуть инфляцию к цели.

Говорил господин Шохин и о необходимости сконцентрировать господдержку в приоритетных отраслях, например ограничив круг ее получателей системообразующими организациями при одновременном сокращении их числа с 5 тыс. до 150. Идея снижения веса госстимулируемых компаний в экономике, вероятно, призвана восстановить ее чувствительность к ставке. Первый замгубернатора Челябинской области, замглавы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Иван Куцевляк при этом предложил детализировать и саму денежно-кредитную политику, перенастроив ее на учет отраслевых приоритетов.

Эта идея звучит не первый раз, но настройка отраслевых приоритетов кредитования лежит за пределами компетенций регулятора — объем господдержки, ее инструменты, пропорции и эффективность являются прерогативой правительства и Госдумы. Как объяснил участникам представлявший на форуме регулятора советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, политика регулятора при условии высокого инфляционного давления и избыточного госстимулирования останется неизменна и будет ужесточаться: траектория ставки, повышенная в среднесрочном прогнозе регулятора, зависит от их же инфляционных ожиданий, а они сейчас даже превышают предположения ЦБ. «Если инфляция пойдет по этой траектории, нам, скорее всего, придется проводить более жесткую ДКП»,— настаивал господин Тремасов. Готовностью промышленности отказаться от льгот советник Эльвиры Набиуллиной был впечатлен, но в реалистичности такого добровольного отказа усомнился: льготные программы — возможность повысить рентабельность бизнеса. Впрочем, в необходимости сузить широту охвата отраслей промышленности господдержкой для сокращения вносимых ею искажений в общие денежно-кредитные условия представитель регулятора с промышленниками согласился: по словам Кирилла Тремасова, льготные программы должны быть адресными и не слишком масштабными. Дискуссия же о том, насколько именно, вероятно, станет одной из главных в среднесрочном периоде: потребность в наращивании выпуска в ЦБ признают (комментируя решение по повышению ставки, регулятор прямо ссылался на ограничения со стороны предложения), но продолжающийся рост стоимости заемных денег и цен пока говорит о том, что баланс в этой сфере еще не найден.

Диана Галиева, Челябинск