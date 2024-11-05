Дни защиты детей

Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на ноябрь. Помимо поправок к проекту бюджета, депутаты рассмотрят целый ряд громких инициатив, направленных на защиту семьи и детства от чуждых ценностей и вредных увлечений. В частности, второго чтения дождались проекты о запрете пропаганды бездетности и усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главным ноябрьским свершением Госдумы должно стать принятие во втором чтении проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Правительство уже сообщило, что подготовило к нему около 900 поправок, предполагающих перераспределение около 7 трлн руб. По словам министра финансов Антона Силуанова, значительная часть изменений связана со статьями по обеспечению безопасности.

В тот же день, 14 ноября, Дума надеется успеть рассмотреть во втором чтении и законопроект об ответственности за пропаганду отказа от деторождения. Максимальные штрафы по этой статье КоАП, напомним, составят 400 тыс. руб. для граждан, 800 тыс. для должностных лиц и 5 млн руб. для юрлиц. В первом чтении эти новеллы (как и поправки о запрете аналогичной информации в СМИ и интернете) были поддержаны единогласно. Но ко второму чтению, как ожидается, в проект будут внесены некоторые оговорки. Например, «Новые люди», как сообщал РБК, уже подготовили поправки, предлагающие не относить к пропаганде чайлдфри случаи, когда отказ от рождения детей связан с медицинскими показаниями, религиозными убеждениями или материальными трудностями. Вспомнить об особенностях монашеских обетов депутатов ранее просили и в РПЦ.

Другой законопроект, связанный с защитой исконных ценностей, запланирован на 13 ноября. Во втором чтении Дума обсудит изменения в Семейный кодекс, запрещающие усыновление российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. «Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей… Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться»,— объяснял один из авторов инициативы спикер Вячеслав Володин. Еще одна такая опасность — сниффинг (вдыхание токсичных газов) станет предметом обсуждения 19 ноября. Во втором чтении депутаты рассмотрят инициативу группы коллег во главе с Анной Кузнецовой («Единая Россия») о запрете продажи несовершеннолетним «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы».

Позаботится Дума и о «позитивно содержательном» отдыхе детей. 19 ноября в первом чтении депутаты обсудят законопроект, обязующий Минпросвещения разработать и утвердить единую федеральную программу для оздоровительных детских лагерей. В ней в обязательном порядке будут предусмотрены родительские дни, показы патриотических кинофильмов, знакомство детей «с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями», а также «игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности».

Наконец, в ноябре депутатам придется вернуться к вопросам укрепления суверенитета. На 12 ноября запланировано первое чтение проекта Алексея Диденко и Ярослава Нилова (оба — ЛДПР), которые обратили внимание на то, что в действующем законе о местном самоуправлении до сих пор зафиксирован приоритет «общепризнанных принципов и норм международного права» над внутренним законодательством. Этот факт авторы сочли «недопустимым», предложив закрепить в качестве базиса Конституцию РФ. Напомним, ключевой международный документ в этой сфере, Европейскую хартию местного самоуправления, Госдума денонсировала в 2023 году наряду с двумя десятками других соглашений с Советом Европы.

Григорий Лейба