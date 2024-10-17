Как мать говорю и как бабушка

Госдума в четверг единогласно приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения. Депутаты пришли к выводу, что насаждение идеологии чайлдфри — это происки врагов, элемент «развязанной против России гибридной войны» и даже «либерального фашизма». Против принятия инициатив никто не возражал, хотя некоторых парламентариев беспокоили возможные перегибы в правоприменительной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пропаганде идеологии чайлдфри Эльвира Аиткулова разглядела явные признаки вмешательства извне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В пропаганде идеологии чайлдфри Эльвира Аиткулова разглядела явные признаки вмешательства извне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроекты были внесены в Госдуму 25 сентября большой группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Первый документ запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Второй вводит административную ответственность за нарушение этого запрета по аналогии с наказанием за гей-пропаганду: максимальные штрафы для граждан составят до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юридических лиц — до 5 млн руб.

Соавтор законопроектов Эльвира Аиткулова («Единая Россия», ЕР) назвала их «информационным щитом» от деструктивного контента. С примерами такого контента депутаты могли ознакомиться на персональных планшетах, которыми оборудованы их места в зале, но докладчица оговорилась, что «как мама и как бабушка» не хочет дублировать на большом экране «особо жесткие примеры». Позже единоросс пояснила, что речь идет о призывах «выбрасывать детей, отдавать их на органы и склонять к суициду», которые депутаты нашли в специальных группах в интернете. Госпожа Аиткулова также сослалась на опрос ВЦИОМа, согласно которому каждый десятый респондент ориентирован на семью с одним ребенком, а каждый пятый — и вовсе на бездетную. При этом большинство россиян, не желающих иметь детей, приводят «личностные причины»: не хотят терять свободу и нести ответственность. Но вопрос, по убеждению госпожи Аиткуловой, стоит шире. В доказательство она привела данные МВД, согласно которым в российском сегменте интернета действует более 400 групп, распространяющих деструктивный контент на тему чайлдфри, в том числе среди несовершеннолетних. «Ежедневно им внушается, что дети — мерзкие существа»,— пояснила депутат.

Сергей Боярский (ЕР), выступая с содокладом от комитета по информационной политике, высказал мнение, что пропаганда чайлдфри — это «элемент развернутой против нас гибридной войны наряду с пропагандой наркотиков, педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, суицида».

Несмотря на столь исчерпывающие доклады, вопросов к соавторам оказалось немало.

Например, Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, не проще ли квалифицировать разжигание ненависти к детям по другим статьям, которые уже есть в законодательстве. Также его беспокоила правоприменительная практика. «У нас в некоторых судах пытались привлекать даже за изображение радуги»,— напомнил депутат. Эльвира Аиткулова заверила, что Роскомнадзор уже разрабатывает критерии отнесения информации к пропаганде чайлдфри и «здесь перегибов быть не должно». Что же касается привлечения по другим статьям, то тут «надо использовать весь инструментарий, чтобы защищать наши семьи», добавила она.

Евгений Попов (ЕР) спросил, возможно ли отследить влияние чайлдфри на демографию, или рассматриваемые законопроекты — превентивная мера на будущее. Госпожа Аиткулова признала, что демографического взрыва после принятия поправок ждать не стоит, но нужно сделать так, чтобы семьи решали, заводить ли им детей, самостоятельно, «без информационного давления».

Евгений Бессонов (КПРФ) привел неожиданный пример из жизни: Фонд медицинского страхования планирует сокращение финансирования родовых сертификатов — и поставил вопрос ребром: «Является ли распространение этой информации пропагандой отказа от деторождения?» Депутат Аиткулова, однако, на провокацию не поддалась и призвала обсудить этот вопрос при рассмотрении проекта бюджета.

Наконец, Анатолий Вассерман («Справедливая Россия — За правду») взялся развенчать сам базис идеологии чайлдфри в виде «англосаксонского суеверия» о перенаселенности Земли: имеющихся технологий, по данным телеэрудита, достаточно, чтобы обеспечить благосостояние населения, вдвое превышающего нынешнее, по меньшей мере до середины этого тысячелетия. Заодно депутат поделился «личным печальным опытом», одновременно показав пример политически правильного расставления акцентов: «Бездетность — тяжкое несчастье».

Выступления от фракций атмосферу всеобщего единения не нарушили. Разве что Нина Останина (КПРФ) посетовала, что авторами законопроекта о запрете гей-пропаганды выступили около 300 депутатов, а под нынешними инициативами подписались «всего» 173. Саму пропаганду чайлдфри она назвала «хорошо продуманной диверсией против нашей страны» и «элементом либерального фашизма». Анна Кузнецова (ЕР) указала, что Думе предстоит принять решение о запрете не просто очередной деструктивной идеологии, а «концепции вымирания, распространяемой на нашу страну». Сардана Авксентьева («Новые люди»), уточнив, что тоже хотела бы выступить «не как депутат, а как мама и бабушка», заявила, что поправки поддерживает, потому что «как можно отказаться от такого счастья?».

Но важно понимать, как это будет выглядеть «на земле», поэтому уже как депутат госпожа Авксентьева предложила профильным комитетам совместно с Минюстом в течение трех лет анализировать практику применения закона.

Подытоживая дискуссию, спикер Вячеслав Володин еще раз подчеркнул важность противодействия чуждым России ценностям. «Посмотрите, в этой же Европе — там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра. Мы с вами не хотим этого»,— продолжал он убеждать и так уже убежденных коллег. Чтобы не было «как в Европе», Дума поддержала оба законопроекта 388 голосами, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова