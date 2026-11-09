Над Ленинградской областью сбили 38 БПЛА
Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram. В регионе сохраняется опасность налета БПЛА. О пострадавших или разрушениях глава области не сообщал.
Господин Дрозденко сообщил о налете на регион в 2:16 мск. Он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета. Аэропорт Пулково сейчас закрыт — он не принимает и не выпускает самолеты, сообщали в Росавиации.