Лагеря в хорошем смысле

Во вторник депутаты Государственной думы провели около трех часов, задавая министрам просвещения и здравоохранения самые животрепещущие, по мнению парламентариев, вопросы детского летнего отдыха. Министры, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко, рассказывали об успехах — господин Кравцов, например, уточнил, что минувшим летом почти каждый третий российский школьник принял участие в организованном отдыхе. Депутаты все равно беспокоились и говорили о проблемах с доступностью лагерей, соблюдением в них санитарных норм и воспитательной работой. Решить все эти проблемы спикер Вячеслав Володин предложил при помощи рамочного закона об организации детского отдыха — и эту идею немедленно поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительственный час во вторник стал первым, который прошел в анонсированном председателем Госдумы Вячеславом Володиным формате: перед депутатами выступал не один профильный министр, а сразу несколько представителей Белого дома, участвующих в решении общей задачи. Задачей в данном случае была организация детского отдыха: председатель думского комитета по контролю Олег Морозов (ЕР) отметил, что этой темой занимается двенадцать органов власти на основании десяти базовых законов и пятисот других нормативных актов. Несмотря на это, «охват детей летним отдыхом и оздоровлением существенно отстает и от советского опыта, и от запросов общества».

За статистику ответил глава Минпросвещения Сергей Кравцов (мониторинг детского отдыха — задача его ведомства). Общий объем финансирования детского отдыха в этом году достиг рекордных 83 млрд руб., что на 15 млрд больше, чем в 2023-м. Охват детей организованным отдыхом увеличился за год на 465 тыс. и составил более 5,7 млн (29% от всего числа школьников).

Всего работало более 39 тыс. детских лагерей — министр, правда, уточнил, что большинство из них (79%) пришкольные и подразумевают только дневное пребывание.

Пришкольные форматы, по словам господина Кравцова, «особенно востребованы у родителей детей начальной школы и решают вопросы занятости, безопасности и развития детей в летние месяцы». К тому же они дешевле: средняя стоимость путевки в пришкольный лагерь — 7 тыс. руб., а в загородный стационарный — от 35 тыс. до 40 тыс. Что касается загородных лагерей, многие из них в частной собственности, и в таком случае Минпросвещения не контролирует содержание воспитательных и образовательных программ. «Здесь отдельно нужно выстраивать единую систему»,— заметил господин Кравцов.

Это замечание вызвало сочувственный отклик парламентариев: Олег Морозов предложил увеличить число военно-патриотических смен и лучше контролировать ценности, которые прививают детям летом: «Тематически смены про "Майнкрафт" и Гарри Поттера — не то, что нам нужно». Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) предложила создать центры военно-патриотического воспитания «Авангард» (по аналогии с подмосковным) во всех регионах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В президиуме (слева направо) — заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, первый заместитель председателя Александр Жуков и председатель Госдумы Вячеслав Володин, на переднем плане — министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В президиуме (слева направо) — заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, первый заместитель председателя Александр Жуков и председатель Госдумы Вячеслав Володин, на переднем плане — министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что отдыхающие в лагерях дети этим летом были обеспечены медперсоналом на 98% — этому помогло участие ординаторов второго года обучения, которых теперь можно привлекать к такой работе. Заболевших детей в итоге стало на 20% меньше, чем год назад. Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, правда, отметила, что на этом фоне больше стало лагерей с выявленными санитарными нарушениями: их нашли в 42% проверенных организаций.

Вячеслав Володин предположил, что это прямо связано с низкими зарплатами: «Повара в столовых получают минимальную зарплату, квалифицированные специалисты не идут работать за такие деньги». Депутаты снова оживились и стали обсуждать невысокий уровень зарплат вожатых. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) связала проблемы лагерей со слишком долгой реакцией контролирующих органов на жалобы родителей — 30 дней: она предложила сократить этот срок вдесятеро для обращений по проблемам детского отдыха.

Член комитета по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») отметила, что те, кто все-таки попал на отдых — удается это далеко не всем желающим,— часто остаются недовольны: «Нам постоянно пишут родители: пищевые отравления, скучная программа. Мы едем на старом наследии, на старой инфраструктуре и методиках».

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев как раз с радостью обратился к старым методикам. «В 1982 году,— почему-то вспомнил он,— за летний отдых детей отвечал профсоюз вместе с предприятиями. А партия принимала комплексную программу летнего отдыха детей». В современной России помочь финансировать детский отдых вместо профсоюзов могли бы банки: им коммунист предложил просто «выделять 5% прибыли на восстановление инфраструктуры детских лагерей». Идея у собравшихся поддержки не нашла.

Зато спикер Госдумы предложил для решения «таких разнонаправленных проблем» разработать и принять «рамочный закон об организации летнего детского отдыха». Его немедленно поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко: это, по его мнению, позволит зафиксировать «все термины, понятия и системные подходы» и заодно «актуализировать основы госрегулирования и контроля детского отдыха, не обновлявшиеся с 2017 года». Господин Чернышенко упомянул, что правительство работает над созданием цифровых платформ мониторинга оздоровительных лагерей и планирует на основе полученных данных выстроить их «открытый публичный рейтинг».

Полина Ячменникова