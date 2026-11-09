США начали операцию по перекрытию поставок оружия Ирану
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сформировало оперативную группу, чтобы помешать Ирану использовать сухопутные маршруты для поставок вооружения и запрещенных грузов. Распоряжение о создании структуры под названием «Железные ворота» (Task Force Iron Gate) 7 ноября отдал командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
В группу вошли около 20 гражданских и военных специалистов. Она будет базироваться в Тампе, штат Флорида. Группа будет координировать действия с другими государственными ведомствами США, чтобы пресечь поставки вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных товаров через сухопутные границы Ирана и Каспийское море, а также перекрыть нелегальные финансовые потоки.
«Создание целевой группы "Железные ворота" закрепляет успех нашей жесткой морской блокады Ирана. Укрепление сотрудничества CENTCOM с другими ведомствами США позволит еще больше ограничить возможности Ирана по финансированию терроризма, восстановлению заводов по производству оружия и пополнению своих военных арсеналов»,— заявил адмирал Купер.
Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что операция позволила «очень надежно заблокировать» Иран. «Мы их полностью изолируем... Ничего не поступает по суше. И, как вы знаете, благодаря морской блокаде ничего не поступает и по воде... У них нет денег, и дела у них идут плохо. В какой-то момент они станут благоразумными»,— сказал господин Трамп.