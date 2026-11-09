США начали операцию по перекрытию поставок оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что операция позволила «очень надежно заблокировать» Иран. «Мы их полностью изолируем... Ничего не поступает по суше. И, как вы знаете, благодаря морской блокаде ничего не поступает и по воде... У них нет денег, и дела у них идут плохо. В какой-то момент они станут благоразумными»,— сказал господин Трамп.