Где трансгендеры, там и НАТО

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Он заменил отозванную инициативу об аналогичном запрете для граждан всех недружественных государств, но речь в обоих документах, как заверили авторы новых поправок, идет, по сути, об одних и тех же государствах — прежде всего членах НАТО. Депутаты отметили, что сейчас процесс усыновления наших сирот иностранцами «полностью остановлен» и в будущем Россия пойдет в этом вопросе по пути заключения двусторонних договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила коллегам, что на самом деле смены пола не бывает

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила коллегам, что на самом деле смены пола не бывает

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок к Семейному кодексу внесла в Думу 13 июля группа депутатов всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Документ вводит запрет на усыновление россиян гражданами государств, где разрешена смена пола — как медицинская, так и чисто юридическая, то есть без хирургического вмешательства. Напомним, ранее депутаты от оппозиции предлагали запретить усыновление сирот из РФ всем гражданам недружественных стран. Этот проект был внесен еще 1 августа 2022 года, но снят с рассмотрения в связи с появлением новой инициативы. Однако авторы июльских поправок в пояснительной записке прямо указали на их связь с первой версией: «Вводя запрет на усыновление гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне».

В каких странах разрешена смена пола Мировая практика Без ограничений: Андорра, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Мексика, Мозамбик, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Тайвань, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чили, Швейцария, Эквадор, Южная Корея. По медицинским показаниям: Австрия, Ангола, Белоруссия, Бутан, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Перу, Польша, Сербия, Словакия, Словения, Узбекистан, Украина, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка. После хирургического вмешательства: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Киргизия, Лаос, Латвия, Ливан, Монголия, Намибия, Панама, Румыния, Северная Македония, Сингапур, Сирия, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Черногория, Чехия, Япония. Разрешена, но зависит от штата: Австралия, США.

Представляя проект на заседании 25 сентября, его соавтор вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия», ЕР) сообщила, что с принятием закона депутаты сделают «еще один шаг» в деле «защиты традиционных семейных ценностей и суверенитета в самом широком смысле». Она также поделилась статистикой: за семь последних лет иностранцы усыновили 699 российских детей, но это число постоянно уменьшалось, и в 2023 году из РФ уехали всего шесть сирот, а в 2024-м этот процесс оказался «остановлен полностью». Это связано с тем, что с 2023 года закрыты все представительства иностранных НКО, работающих в сфере усыновления, пояснила вице-спикер.

Глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) напомнила об этапах большого пути по защите российских детей от нетрадиционных ценностей. Первым «заградительным механизмом» стал «закон Димы Яковлева» 2012 года, вторым — закон о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. В 2023 году Дума лишила права быть опекунами лиц, изменивших пол, а следом были одобрены запреты на смену пола и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Концептуально против законопроекта никто не возражал.

Алексей Куринный (КПРФ) лишь спросил, не коснется ли запрет стран, где разрешена смена или коррекция пола по медицинским показаниям. Анна Кузнецова заверила, что речь идет именно о смене пола по немедицинским показаниям, и, «пользуясь случаем», добавила: «Хотелось бы отметить, что смена пола невозможна. Генотип остается». Вячеслав Мархаев (КПРФ) спросил, как быть с иностранцами, которые усыновляют российских детей через третьи страны. Госпожа Кузнецова успокоила коллегу, заявив, что усыновить ребенка в России сейчас непросто: «Закрыты все сопровождающие структуры, усыновление идет напрямую через суд, и судебные инстанции принимают те решения, которые соответствуют нашему законодательству». А Нина Останина проинформировала, что ее комитет уже попросил правительство представить перечень стран, где разрешена смена пола (сейчас существует только список недружественных государств). В целом же, по ее словам, России следует идти путем подписания двусторонних договоров со странами, граждане которых «хотели бы стать усыновителями наших детей».

По итогам голосования выяснилось, что в стройные ряды сторонников поправок (397 «за») затесался один противник.

«Вот Анна Юрьевна (Кузнецова.— “Ъ”) спрашивает — а кто против? — поделился с залом общей озабоченностью Вячеслав Володин.— Возможно, кто-то ошибся, а может, позицию такую высказал. Как коллега с другой стороны президиума подсказывает, у нас демократия. Вот Петр Олегович (вице-спикер, единоросс Петр Толстой.— “Ъ”) подозревает "Новых людей"…» В связи с этим спикер высказал мнение, что несогласный коллега должен публично объяснить свою позицию. Желающих объясниться так и не нашлось, но вскоре интригу развеял первый вице-спикер Александр Жуков (ЕР): он доложил, что кнопку «против» ошибочно нажал один из депутатов, который уже подал заявление, что законопроект поддерживает.

Ксения Веретенникова