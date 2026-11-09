Добычу на газовом месторождении в Ираке остановили после удара БПЛА

В совместном заявлении министерств природных ресурсов и энергетики региона атаку назвали терактом. Ответственность за удар никто на себя не взял, добавило Reuters. Газовое месторождение обеспечивает топливом электростанции Курдистана. Как указано в официальном заявлении, после атаки было потеряно около 2,8 ГВт генерирующих мощностей.