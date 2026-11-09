Добычу на газовом месторождении в Ираке остановили после удара БПЛА
Добыча на газовом месторождении Хор-Мор в Иракском Курдистане была остановлена после удара БПЛА 8 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, удар пришелся по резервуару для хранения сжиженного углеводородного газа. Начался пожар, который до сих пор не потушен. Над месторождением виден поднимающийся дым, отмечают собеседники.
Сотрудники были эвакуированы в укрытия на территории объекта, добавили два источника в министерстве электроэнергетики региона. По предварительным данным властей, пострадавших нет.
В совместном заявлении министерств природных ресурсов и энергетики региона атаку назвали терактом. Ответственность за удар никто на себя не взял, добавило Reuters. Газовое месторождение обеспечивает топливом электростанции Курдистана. Как указано в официальном заявлении, после атаки было потеряно около 2,8 ГВт генерирующих мощностей.