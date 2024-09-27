Для несовершеннолетних не найдется огонька

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров. Документ призван оградить детей от сниффинга — вдыхания сжиженных газов с целью достичь токсического опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

В четверг Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения» несовершеннолетним. Соответствующий законопроект в июне внесла межфракционная группа депутатов и сенаторов для борьбы со сниффингом, «распространенным в подростковой среде». Сниффинг — «явление, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов», значится в пояснительной записке к законопроекту. Такие вещества содержатся в газовых зажигалках, баллончиках для их заправки, а также в баллончиках для портативных туристских газовых плит.

Со ссылкой «на следственные органы» авторы указывают, что с 2016 по 2023 год от отравления газосодержащей продукцией погибли 817 несовершеннолетних.

«При этом указанные товары не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетнего права приобретать такие товары объективно снижает возможности родительского контроля за их использованием»,— уверены авторы.

Для введения запрета необходимо будет внести изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка и закон об образовании. Полный перечень газосодержащих товаров, попадающих под запрет, должно будет утвердить правительство. Оно же должно будет определить способ проверки возраста при продаже этих товаров через интернет. В очных магазинах сотрудников обяжут проверять удостоверение личности у покупателей товаров из списка.

Представляя законопроект на заседании, председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (ЕР) максимально сгустил краски, заявив, что если ребенок один раз попробовал сниффинг, то после второго он с вероятностью более 90% умрет.

Глава комитета по защите детства Нина Останина (КПРФ) отметила, что, по думским опросам, инициативу поддерживает подавляющее большинство граждан.

Депутат Николай Коломийцев (КПРФ) предложил ко второму чтению «совместно с комитетом по законодательству» проработать вопрос ответственности продавцов, заметив, что без этого мера будет неэффективной. Госпожа Останина пояснила коллеге, что санкции за продажу газосодержащей продукции несовершеннолетним будут добавлены в Административный кодекс после принятия закона, отдельными поправками. Она заявила, что сейчас авторы рассчитывают прежде всего добиться от правительства «выстраивания защитных барьеров», в том числе для торговли соответствующими изделиями онлайн. В итоге депутаты единогласно поддержали законопроект в первом чтении.

Психиатр и нарколог клиники «ПроМед» Андрей Лысенков отмечает, что проблема сниффинга среди детей действительно существует и представляет серьезную опасность для их здоровья. Такая практика у детей от 10 до 15 лет «часто связана с поиском быстрого кайфа и экспериментированием в группе сверстников», полагает он. «Запрет продажи газосодержащих товаров несовершеннолетним поможет значительно снизить их доступность и уменьшить количество подобных случаев,— предполагает эксперт.— Но для максимальной эффективности запрета важно сочетать законодательные меры с образовательными программами». Руководитель клиники «Роса» психиатр-нарколог Вячеслав Филашихин также имел дело с пациентами, пострадавшими от сниффинга, и находит его крайне опасной практикой, но отмечает, что запрет продажи зажигалок лишен смысла из-за небольшого объема содержащегося в них вещества. Руководитель агентства «Русский табак», эксперт по рынку товаров для курения Максим Королев считает законопроект «имитацией бурной деятельности»: «Сниффинг не настолько распространенная проблема, чтобы ради нее принимать федеральные законы, но если это все же будет сделано, на рынке это не отразится и покупателей зажигалок не станет меньше».

Полина Ячменникова